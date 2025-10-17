المقررة الأممية: إسرائيل تواصل القتل والتدمير وتزرع الكراهية

اتهمت المقررة الأممية الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إسرائيل بمواصلة القتل والتدمير وزرع الكراهية، مؤكدة أن ما تقوم به "ليس من الحضارة في شيء".

مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين جنوب نابلس

وأفادت مصادر بأن مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين هاجمت مزارعين فلسطينيين في بلدتي قبلان وقصرة جنوب نابلس، بالضفة الغربية المحتلة.

جيش الاحتلال يغطي 50% من غزة بعلامات تحذيرية

وزعم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال وضع علامات على طول الخط الأصفر الذي يغطي أكثر من 50% من غزة للتحذير من أي انتهاك.

وقبل وقت سابق نقلت وكالة رويترز عن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر قوله: إن معبر رفح سيفتح يوم الأحد المقبل على الأرجح.

فتح معبر رفح للمساعدات

وفي ظل النداءات الدولية للمسارعة بفتح المعابر، قالت مصادر إسرائيلية إن الاستعدادات جارية لفتح معبر رفح ولكن لا موعد محدد لذلك.

فتح معبر رفح في المستقبل وفق الاتفاق

وفي وقت سابق من أمس الخميس، زعمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أنه سيتم فتح معبر رفح في المستقبل وفق اتفاق شرم الشيخ.

وأضافت حكومة الاحتلال الإسرائيلي: ملتزمون بواجباتنا وفق الاتفاق ونطالب حماس بالوفاء بتعهداتها وإعادة جثامين المختطفين الـ19.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن حركة حماس مطالبة بالوفاء الكامل بالتزاماتها في إطار الاتفاق القائم، وبذل الجهود المطلوبة لإعادة المختطفين القتلى إلى إسرائيل.

الإذاعة الإسرائيلية: تل أبيب تربط المرحلة الثانية من الاتفاق بإعادة جثث المختطفين

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، نقلًا عن مسؤول في الحكومة، أن إسرائيل لا تنوي بدء المرحلة الثانية من الاتفاق القائم مع حركة حماس قبل إعادة جثث جميع المختطفين.

وأشار المصدر إلى أن هذه المسألة تعتبر شرطًا أساسيًّا لأي تقدم في المفاوضات الجارية.

وفي سياق متصل، أفادت الإذاعة بأن رئاسة الوزراء الإسرائيلية تخشى أن يؤدي تمرير قانون ضم الضفة الغربية إلى أزمة سياسية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل التوتر المتزايد حول المواقف من مستقبل الأراضي الفلسطينية ومسار التسوية.

