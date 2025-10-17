فتح باب التسجيل في انتخابات الشمس
بدأ في التاسعة من صباح اليوم الجمعة فتح باب التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الشمس لانتخاب مجلس جديد لإدارة نادى الشمس الرياضى للدورة 2025-2029، حيث يتنافس 4 مرشحين على منصب رئيس النادي.
وجاءت قائمة المرشحين لخوض انتخابات مجلس إدارة نادى الشمس الرياضى للدورة 2025-2029 يوم الجمعة الموافق 17-10-2025 بعد انتهاء الطعون والأحكام القضائية بتاريخ 15-10-2025.
وجاءت أسماء المرشحين كالتالي:
** منصب رئيس مجلس الإدارة (4 مرشحين):
1- أحمد فتحي محمد غنيم.
2- أسامة أنور محمد أبوزيد.
3- محمد سعد الدين محمد درويش.
4- عاطف ديوان
** منصب نائب رئيس مجلس الإدارة (3 مرشحين):
1- تامر علي محمد عبدالرحيم.
2- حاتم فتحي محمود الناقة.
3- عصام الدين محمود محمد يوسف.
** منصب أمين الصندوق (4 مرشحين):
1- إبراهيم سمير إبراهيم الشريف.
2- محسن عبدالقادر السيد سيد أحمد.
3- محمد عزيز نورالدين.
4- سيد المصري
** عضوية فوق السن (18 مرشحًا):
1- أحمد سليمان محمد عبدالعزيز العجان.
2- أحمد سمير خضر حسن.
3- أحمد صابر محمد محمد محمود.
4- أسامة علي صلاح الدين محمد دسوقي.
5- آية محمود عبدالله محمد مدني.
6- بيشوي بنيامين مرقس ابادير.
7- حازم محمد كمال حافظ صقر.
8- دعاء هشام محمد زكي بركات.
9- عمرو علي حسن.
10- كريم سيد عبد العظيم على مسعود.
11- مصلح عبده إمام مخاليف.
12- أحمد سعيد ميدو
13- اشرف إبراهيم
14- دينا أباظة
15- عبد الباقي غريب
16- محمد السرسى
17 - محمد صلاح أبو صلاح
18 - ناصر سيد أحمد
عضوية تحت السن (4 مرشحين):
1- أحمد أحمد طايع طاهر.
2- أحمد سمير عبدالوهاب اللويزي.
4- عبدالرحمن محمد عبدالغني محمد.
5- هديل علي أحمد شاهين.
