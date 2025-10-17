فتح باب التسجيل في انتخابات الشمس

بدأ في التاسعة من صباح اليوم الجمعة فتح باب التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الشمس لانتخاب مجلس جديد لإدارة نادى الشمس الرياضى للدورة 2025-2029، حيث يتنافس 4 مرشحين على منصب رئيس النادي.

وجاءت قائمة المرشحين لخوض انتخابات مجلس إدارة نادى الشمس الرياضى للدورة 2025-2029 يوم الجمعة الموافق 17-10-2025 بعد انتهاء الطعون والأحكام القضائية بتاريخ 15-10-2025.

وجاءت أسماء المرشحين كالتالي:

** منصب رئيس مجلس الإدارة (4 مرشحين):

1- أحمد فتحي محمد غنيم.

2- أسامة أنور محمد أبوزيد.

3- محمد سعد الدين محمد درويش.

4- عاطف ديوان

** منصب نائب رئيس مجلس الإدارة (3 مرشحين):

1- تامر علي محمد عبدالرحيم.

2- حاتم فتحي محمود الناقة.

3- عصام الدين محمود محمد يوسف.

** منصب أمين الصندوق (4 مرشحين):

1- إبراهيم سمير إبراهيم الشريف.

2- محسن عبدالقادر السيد سيد أحمد.

3- محمد عزيز نورالدين.

4- سيد المصري

** عضوية فوق السن (18 مرشحًا):

1- أحمد سليمان محمد عبدالعزيز العجان.

2- أحمد سمير خضر حسن.

3- أحمد صابر محمد محمد محمود.

4- أسامة علي صلاح الدين محمد دسوقي.

5- آية محمود عبدالله محمد مدني.

6- بيشوي بنيامين مرقس ابادير.

7- حازم محمد كمال حافظ صقر.

8- دعاء هشام محمد زكي بركات.

9- عمرو علي حسن.

10- كريم سيد عبد العظيم على مسعود.

11- مصلح عبده إمام مخاليف.

12- أحمد سعيد ميدو

13- اشرف إبراهيم

14- دينا أباظة

15- عبد الباقي غريب

16- محمد السرسى

17 - محمد صلاح أبو صلاح

18 - ناصر سيد أحمد

عضوية تحت السن (4 مرشحين):

1- أحمد أحمد طايع طاهر.

2- أحمد سمير عبدالوهاب اللويزي.

4- عبدالرحمن محمد عبدالغني محمد.

5- هديل علي أحمد شاهين.

