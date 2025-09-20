نادي الشمس يحتفي بنجاح جمعيته العمومية ويوجه رسالة للوزارة

وجه الدكتور أسامة أبوزيد، رئيس نادي الشمس، وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تهنئته بمناسبة نجاح الاجتماع الخاص للجمعية العمومية واعتماد التعديلات المقترحة للائحة النظام الأساسي للنادي بنسبة تأييد ساحقة بلغت ٩٤.٥٨٪.

وأكد مجلس إدارة نادي الشمس فى بيان رسمى، أن هذه النسبة التاريخية تجسد ثقة أعضاء الجمعية العمومية وحرصهم على المشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل ناديهم، واعتماد لائحة تُعد دستورًا ملزمًا لمجلس الإدارة في مواصلة مسيرة التطوير والتحديث.

كما عاهد مجلس إدارة نادي الشمس فى بيانه القيادة السياسية ووزارة الشباب والرياضة على بذل مزيد من العمل والجهد المتواصل من أجل خدمة الرياضة المصرية وتعظيم دور نادي الشمس كأحد أكبر الأندية الاجتماعية والرياضية في مصر.

كان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حرص أمس الجمعة، على متابعة أعمال الاجتماعات الخاصة للجمعيات العمومية لعدد كبير من الأندية منها الأهلي والزهور والشمس والذي ينعقد فيها التصويت على تعديلات لوائح الأنظمة الأساسية في ضوء التعديلات الأخيرة لقانون الرياضة.

وأشاد الوزير بالدور الكبير الذي يقوم به القضاء المصري ممثلا فى هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة في الإشراف الكامل على عملية التصويت، بما يضمن الشفافية والنزاهة الكاملة، مشيرًا إلى أنه تابع مع غرفة عمليات مديريات الشباب والرياضة الإجراءات أولًا بأول على مدار اليوم حتى انتهاء عملية التصويت في السابعة مساءً.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن انعقاد الاجتماع الخاص للجمعية العمومية للأندية الرياضية بهذا الحجم الكبير من المشاركة يعكس وعي الأعضاء وحرصهم على مستقبل ناديهم وإدراك أهمية تعديلات قانون الرياضة وأثرها على تطوير المنظومة الرياضية.

وأضاف أن التجربة تمثل نموذجًا متكاملًا للممارسة الديمقراطية داخل المؤسسات الرياضية المصرية، ودليلًا على التطور الذي يشهده القطاع الرياضي في ضوء القوانين والتشريعات الحديثة.

