الأهلي يسمح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من مرانه الليلة فى بوروندي

مران الأهلي
مران الأهلي

يسمح النادي الأهلي لوسائل الإعلام فى بوروندي بحضور أول 15 دقيقة من مرانه الأخير المقام الليلة، استعدادا لمواجهة إيجل نوار غدا.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلياليوم تحضيراته لمباراة إيجل نوار البوروندي المقرر لها الرابعة عصر غد السبت فى ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلي مرانًا خفيفًا أمس فور الوصول إلى بوروندي، على أن يخوض الليلة مرانه الرئيسى على ملعب المباراة.

 

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار

تقام مباراة الأهلي أمام نادي إيجل نوار البوروندي في الرابعة عصر غد السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ملعب إنتواري بالعاصمة بوجمبورا.

وتشهد المباراة الظهور الرسمي الأول للمدير الفني الدنماركي ييس توروب، الذي تولى مؤخرا القيادة الفنية للفريق الأهلاوي بعقد يمتد لعامين ونصف. 

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

