مرشح الأوقاف يفوز بالمركز الرابع في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم بأستانا

فوز مرشح الأوقاف
فوز مرشح الأوقاف الفائز بالمركز الرابع

 هنأ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، المتسابق صالح محمد موسى تهامي، مرشح الأوقاف المصرية، على فوزه بالمركز الرابع في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم التي أُقيمت بمدينة أستانا بجمهورية كازاخستان، بتاريخ 16 من أكتوبر 2025م.

 

وزير الأوقاف: دولة التلاوة المصرية ما زالت تبهر العالم بأصوات أبنائها المبدعين

وأعرب  وزير الأوقاف عن اعتزازه وتقديره لهذا الإنجاز المشرف الذي يضاف إلى سجل التميز القرآني المصري، مؤكدًا أن دولة التلاوة المصرية ما زالت تبهر العالم بأصوات أبنائها المبدعين، الذين يحملون رسالة القرآن الكريم في الداخل والخارج.

كما وجه الوزير تحية تقدير للمتسابق الفائز، داعيًا جميع أبناء وزارة الأوقاف إلى الاستمرار في التنافس الشريف في ميدان الخير والتميز، مشددًا على أن الوزارة عازمة على رعاية المواهب القرآنية المتميزة وتنميتها من خلال برامج علمية وتدريبية متخصصة، بما يسهم في تخريج أجيال جديدة من القراء العظام تليق بمكانة مصر وريادتها في خدمة كتاب الله تعالى.

وتقديرًا لهذا التميز، قرر وزير الأوقاف تكريم المتسابق الفائز؛ تقديرًا لتفوقه القرآني وتشريفه لمصر في هذا المحفل الدولي الكبير.

الجريدة الرسمية