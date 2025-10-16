الأخلاق أفعال لا أقوال، الأوقاف تعلق على واقعة المسن ضحية أتوبيس المنصورة

نشرت وزارة الأوقاف المصرية صورة تعليقا على واقعة سقوط رجل مسن بسبب تبَّاع أتوبيس المنصورة، الذي تفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

الأوقاف تعلق على واقعة المسن ضحية أتوبيس المنصورة

وعلقت الأوقاف على الصورة قائلة: “الأخلاق أفعال لا أقوال.. والرحمة سلوك لا شعارات”.

واقعة سقوط رجل مسن من ميني باص

وألقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الدقهلية، اليوم، القبض على سائق وتباع أتوبيس تابع لشركة "ميني باص" بعد تداول مقطع فيديو يظهر واقعة منع مسن من الصعود إلى الأتوبيس، مما تسبب في سقوطه أرضًا، وذلك تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في ملابسات الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد كثّفت جهودها عقب انتشار مقطع فيديو صادم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مسنًا أثناء محاولته الصعود إلى أحد الأتوبيسات بمدينة المنصورة، حيث اعترضه "تبّاع" الأتوبيس ومنعه من الصعود، ما أدى إلى فقدانه التوازن وسقوطه أرضًا.

