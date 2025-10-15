محافظ الغربية يستقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية الأسبق لحضور مولد البدوي

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية مساء اليوم بمكتبة بديوان عام المحافظة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وعضو مجلس الشيوخ والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية والدكتور مجدي عاشور عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والشيخ جابر البغدادي الداعية الإسلامي.

جاء ذلك في مستهل زيارتهم لمحافظة الغربية لحضور الاحتفالية الكبرى التي ينظمها المجلس الأعلى للطرق الصوفية بمناسبة المولد الأحمدي الشريف بمسجد العارف بالله سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا.

وخلال اللقاء رحّب محافظ الغربية بضيوف المحافظة من العلماء والقيادات الدينية معربًا عن سعادته باستضافة هذه الكوكبة المضيئة من رموز الفكر والدعوة والعلم مؤكدًا أن محافظة الغربية تفخر باحتضان المولد الأحمدي الذي يُعد أحد أهم وأكبر المناسبات الدينية في مصر والعالم الإسلامي حيث يجتمع فيه مئات الآلاف من الزائرين من داخل الجمهورية وخارجها.

وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن مدينة طنطا أصبحت بفضل هذا الحدث واحدة من أبرز المقاصد على خريطة السياحة الدينية في مصر والعالم العربي ولما يتمتع به مسجد السيد البدوي من تاريخ روحي عريق ومكانة خاصة في قلوب المصريين مؤكدًا أن الاحتفال بالمولد الأحمدي يمثل مناسبة سنوية تجمع القلوب على الخير.

وأكد المحافظ أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتقديم كل سبل الدعم والخدمات اللازمة للزوار بالتعاون الكامل مع كافة الجهات والمجلس الأعلى للطرق الصوفية لضمان خروج الاحتفالات في أبهى صورها وبما يليق بشعب الغربية مشيرًا إلى أن روح التعاون بين مؤسسات الدولة والطرق الصوفية تمثل نموذجًا لما تتحلى به مصر من تلاحم ووحدة وتكامل في خدمة رسالتها الدينية والإنسانية.

ومن جانبهم وجّه فضيلة الدكتور أسامة الأزهري والدكتور عبد الهادي القصبي وفضيلة الدكتور علي جمعة والدكتور مجدي عاشور والشيخ جابر البغدادي خالص شكرهم وتقديرهم للواء أشرف الجندي محافظ الغربية على حرصه الدائم ومتابعته المستمرة لكافة الاستعدادات الخاصة بالمولد الأحمدي مؤكدين أن ما لمسوه من تنظيم دقيق واستقبال كريم يجسد الصورة الحقيقية لمحافظة الغربية وقيادتها التنفيذية التي تولي اهتمامًا بالغًا بخدمة الزوار وإظهار المناسبة في أبهى صورها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.