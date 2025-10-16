عمرو منسي: مهرجان الجونة ينطلق بالتزامن مع حدثين تاريخيين

ألقى عمرو منسي، المدير التنفيذي والمؤسس الشريك لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، كلمة مؤثرة خلال حفل افتتاح الدورة الثامنة، مستعرضًا رؤية المهرجان وأهدافه الثقافية والإنسانية.

ترحيب بالضيوف وصنّاع السينما

وقال منسي:“يسعدني أن أرحب بجميع ضيوفنا المميزين، أصدقائنا الأعزاء، ومحبي الجونة، وصنّاع الأفلام، والمنتجين، وكل من يعشق السينما.. إنه لشرف حقيقي أن نحتفي سويًا بانطلاق الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي”.

وأضاف: “حين بدأنا التخطيط لعودة المهرجان هذا العام، كنا نأمل أن يحالفنا الحظ ويتزامن موعده مع حدث مميز على الساحة العالمية، ولحسن الحظ تحقق ذلك، وكأن القدر أراد أن يذكّرنا بأن الفن والثقافة دائمًا يجدان لحظتهما المناسبة”.

توقيت مميز بين أحداث تاريخية في مصر

وأشار إلى أن الدورة الحالية تأتي بين حدثين تاريخيين في مصر: قمة السلام في شرم الشيخ والافتتاح الكبير للمتحف المصري الكبير، معربًا عن فخره بمصر "أرض التاريخ والثقافة والسلام" وتحوّل الجونة إلى مساحة تلتقي فيها الإبداع بالإنسانية.

تجربة ثقافية متكاملة وعروض أفلام عالمية

وأوضح منسي أن الدورة الثامنة تعكس روح الإبداع والتجدد:“المهرجان يقدم تجربة ثقافية متكاملة تجمع صنّاع السينما من أنحاء العالم، ويشمل عروضًا لأفلام حائزة على جوائز كبرى مثل السعفة الذهبية والأسد الذهبي والدب الذهبي، إلى جانب خمسة أفلام تمثل الترشيحات الرسمية لبلدانها لجائزة الأوسكار، وشراكة مميزة مع منصة Netflix التي ستعرض فيلم فرانكشتاين”.

دعم المواهب الشابة عبر منصة "سيني جونة"

وأكد منسي أن منصة سيني جونة تواصل دعم المواهب العربية الصاعدة:“العديد من المشاريع التي احتضنتها المنصة شاركت لاحقًا في مهرجانات عالمية مثل كان وفينيسيا وبرلين ولوكارنو وتورنتو وسندانس. هذا العام استقبلت المنصة أكثر من 290 طلبًا للمشاركة، وهو الرقم الأعلى في تاريخها”.

السينما أداة للتغيير الإيجابي والشراكة الإنسانية

واختتم منسي كلمته بالإشارة إلى دور السينما كأداة للتأثير الاجتماعي، معلنًا:"نجدد شراكتنا مع الأمم المتحدة ووكالاتها، ومنها برنامج الأغذية العالمي، دعمًا للقضايا الإنسانية الكبرى".

