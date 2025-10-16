حضور طاغي وتصريحات جريئة، كاملة أبو ذكري وماجد المصري يخطفان الأضواء بمهرجان الجونة

شهدت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي تصريحات لافتة من المخرجة كاملة أبو ذكري والفنان ماجد المصري، اللذين تحدثا عن حياتهما الشخصية وتجربتهما الفنية، في أجواء مليئة بالصدق والروح الإنسانية.

كاملة أبو ذكري: أحب الأكل المصري وأجيد المقلوبة والأكلات الهندية

وقالت المخرجة كاملة أبو ذكري مازحة خلال لقائها الإعلامي مع لميس الحديدي بقناة “النهار” على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الثامنة: "عايزة أشيل مشهد الجواز من حياتي".

وأضافت أنها تمتلك موهبة في الطهي، موضحة: "أنا عندي موهبة الطبخ وبحب الأكل المصري جدًا، خصوصًا المحاشي، وبعرف أعمل أكل إيطالي وفلسطيني زي المقلوبة، وكمان الأكل الهندي بحبه وبعرف أعمله كويس".

إشادة بـ منة شلبي بعد تكريمها في الجونة

وتحدثت كاملة أبو ذكري عن الفنانة منة شلبي التي تم تكريمها في المهرجان، قائلة: "منة صادقة وحقيقية قد ما هي فنانة كبيرة، وده بسبب حبها الشغلانة بجنون، وده اللي بيميزها فعلًا. مبروك على جائزة مهرجان الجونة، وحظي إني اشتغلت معاها في 3 أعمال".

ماجد المصري: أحمد زكي علّمني سر النجاح

من جانبه، كشف الفنان ماجد المصري عن نصيحة لا ينساها من النجم الراحل أحمد زكي، قائلًا: "أخدت نصيحة من الفنان أحمد زكي الله يرحمه، قالي اشتغل بس وركز في شغلك، ومتضيعش وقتك في أي حاجة تانية، وده كان سبب نجاحي الكبير في الموسم الرمضاني اللي فات".

شريف منير: ربيت دقني علشان مسلسل عن فترة مهمة في تاريخ مصر

من جانبه، أعرب الفنان شريف منير عن سعادته بالمشاركة في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، مشيدًا بالتنظيم المتميز للدورة الحالية.

مهرجان منظم وناجح

قال شريف منير في تصريحات إعلامية على هامش المهرجان: "المهرجان السنة دي حلو أوي، ومنظم جدًا، وبيزيد نجاحه كل دورة".

