ننشر أسماء جميع الفائزين بجوائز الأفضل في آسيا 2025

تُوج سالم الدوسري نجم منتخب السعودية وقائد نادي الهلال السعودي، بجائزة أفضل لاعب داخل قارة آسيا، في الحفل الذي أقيم، مساء اليوم الخميس، بالعاصمة السعودية الرياض بمركز الملك فهد الثقافي.

وتنافس النجم القطري أكرم عفيف مجددًا مع السعودي سالم الدوسري على جائزة أفضل لاعب داخل القارة، إلى جانب الماليزي عارف أيمن لاعب فريق جوهر دار التعظيم الماليزي.

الفائزون بجوائز الأفضل في آسيا 2025

أفضل لاعب في آسيا - السعودي سالم الدوسري

أفضل لاعبة في آسيا - اليابانية هانا تاكاهاتشي

أفضل مدرب في آسيا - ري سونج هو (منتخب كوريا الشمالية للشابات تحت 20 عامًا)

أفضل مدربة في آسيا - مرضية جعفري (نادي بام خاتون الإيراني للسيدات)

أفضل اتحاد وطني آسيوي - الاتحاد السعودي لكرة القدم

جائزة رئيس الاتحاد الآسيوي التقديرية للواعدين - الاتحاد الإماراتي لكرة القدم

