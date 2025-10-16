منهم السيتي ويوفنتوس، 5 أندية أوروبية تسعى للتعاقد مع نجم الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، عن دخول عدد من الأندية الأوروبية في منافسة قوية للتعاقد مع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب وسط نادي الهلال السعودي.

ويحظى الصربي سافيتش باهتمام كبير من عدد من كبار الأندية الأوروبية، بفضل المستويات المميزة، والأداء اللافت الذي يقدمه مع الهلال السعودي في مختلف المسابقات.

5 أندية أوروبية تلاحق سافيتش نجم وسط الهلال السعودي

وبحسب تقرير صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن سافيتش، الذي ينتهي عقده مع الهلال في يونيو 2026، على رادار نادي يوفنتوس، الذي يعتزم إعادة لاعب لاتسيو السابق، إلى الدوري الإيطالي مرة أخرى.

وأضافت أن لاعب الوسط الصربي يحظى كذلك بإعجاب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي يُكن له احترامًا كبيرًا، إذ عبّر له عن ذلك خلال بطولة كأس العالم للأندية.

وأشارت إلى أن عملاقي الدوري التركي، جالطة سراي وفنربخشة، إلى جانب تشيلسي الإنجليزي، قد أبدوا اهتمامهم بالتعاقد مع لاعب وسط الهلال، ويستعدون لتقديم عرض مالي ضخم للحصول على خدماته، في يناير.

موقف الهلال السعودي من رحيل سافيتش

ومن جانبها، أكدت العديد من التقارير أن إدارة نادي الهلال في طريقها نحو تجديد عقد سافيتش، بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق شفهي عقب اجتماع عقد في الرياض، إلا أن العقود الرسمية لم تُوقع بعد، حتى الآن.

سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش كان قد انضم إلى الهلال في 2023 من لاتسيو مقابل نحو 40 مليون يورو، وخاض خلال تلك الفترة مع الزعيم 102 مباراة سجل خلالها 30 هدفًا، وساهم في صناعة 26 هدفًا اخر.

