قائمة بأسماء الـ 72 مرشحًا بالقوائم الأولية لانتخابات مجلس النواب 2025 بالقليوبية

حصلت فيتو علي أسماء 72 مرشحا، بالقوائم الأولية على المقاعد الفردية لانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة القليوبية، وذلك بعد استبعاد 6 مرشحين لعدم استيفاء الأوراق المطلوبة الخاصة بهم، وعدم مطابقة الشروط التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى تنازل مرشحين إثنين عن خوض ماراثون الانتخابات على مقعدين بدائرتي شبين القناطر، والخانكة والخصوص والعبور.



وجاءت أسماء المرشحين اللذين تقدموا بأوراقهم بالقوائم الأولية، وفقا للدوائر الانتخابية على المقاعد الفردية بمحافظة القليوبية 2025، على النحو التالي:



• دائرة بنها وكفر شكر

1- إيهاب إمام عبد العزيز إمام، وشهرته إيهاب إمام، حزب مستقبل وطن، رمز القلم

2- حازم عبد الرازق حمد عيد عايش، وشهرته حازم عايش، حماة الوطن، رمز التاج

3- مجدي إبراهيم محمود إبراهيم مسعود، وشهرته مجدي مسعود، حزب الشعب الجمهوري، رمز الصاروخ.

4- سمير على حسن على الحلواتي، وشهرته سمير الحلواتي، مستقل، رمز الأسد.

5- محمد عبد الفتاح محمد عبد العزيز، وشهرته محمد عبد اللاه، مستقل، رمز الصقر.

6- سامي صلاح متولي مصطفي، شهرته سامي صلاح، مستقل، رمز الكف.

7- داليا سليمان السيد محمد، وشهرتها داليا السيسي، مستقل، رمز الحوت.

8- عمر محمد محمود إبراهيم أحمد، مستقل، رمز الهدهد.

9- صبحي كمال أحمد منصور، وشهرته صبحي نصير، مستقل، رمز التمساح

10- وليد ياسين بركات شعلان، وشهرته وليد شعلان، مستقل، رمز المدفع.

11- خالد سيد عبد المحسن إبراهيم، وشهرته خالد عبد المحسن، مستقل، رمز طائرة الهليكوبتر.

12- محمد حسن عبد الحليم المغربي، وشهرته محمد المغربي، مستقل، رمز بندقية الصيد.

13- هاني أحمد شحاته أبو العينين، وشهرته هاني شحاته، مستقل، رمز ساعة اليد.

دائرة طوخ وقها

1- مصطفي بيومي محمد بيومي، وشهرته مصطفي النفيلي، مستقبل وطن، رمز القلم.

2- هشام محمد محمد بيومي الزهيري، وشهرته هشام الزهيري، حزب حماة الوطن، رمز التاج.

3- ياسر منصور محمد على قدح، وشهرته ياسر قدح، مستقل، رمز الأسد.

4- أحمد فكري عبد العزيز أحمد مصطفي، وشهرته أحمد الخواجه، مستقل، رمز التمساح.

5- شيرين فاروق عبد السلام علي، مستقل، رمز الغزال.

6- إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم سيد أحمد، مستقل، رمز الكف.

7- محمد نجاح علي سليمان، وشهرته محمد النشار، مستقل، رمز المنشار.

8- حسن حمدي معوض عبد الله، مستقل، رمز الجرس.

9- نبيل أحمد محمد السيد نصر، وشهرته نبيل نصر، مستقل، رمز سبيكة الذهب.

10- يسري أحمد محمود عبد الباسط، مستقل، رمز المدفع.

11- رشاد عبد الحميد شكري محمد، وشهرته رشاد شكري أبو عيد، مستقل، رمز السد العالي

دائرة شبرا الخيمة

1- مجاهد صدقي محمد نصار، وشهرته مجاهد نصار، مستقبل وطن، رمز القلم.

2- أشرف أمين عبد العليم أحمد، وشهرته أشرف أمين، مستقبل وطن، رمز الكتاب.

3- إبراهيم كرم إبراهيم السيد، وشهرته إبراهيم كرم، مستقل، رمز الأسد.

4- حسام أحمد عبد الحكيم عبد العزيز، وشهرته دكتور حسام عبد الحكيم، مستقل، رمز سماعة الطبيب.

5- محمد محمد مصطفي حسن، وشهرته محمد ربيع، مستقل، رمز التمساح.

6- محمود عادل أحمد أمين، وشهرته محمود أمين، مستقل، رمز المنبه.

7- عثمان أحمد عثمان محمد، وشهرته إيهاب عثمان، مستقل، رمز السد العالي.

8- فرح أحمد عبد الله عيسي، وشهرتها فرح عيسي، مستقل، رمز السهم.

9- خالد صبري خالد بكتاش، وشهرته خالد بكتاش، مستقل، رمز الحوت.

10- رشا على عبد الرحمن عبد الرحمن، وشهرتها رشا عبد الرحمن، حزب الدستور، رمز الشمعة.

11- حازم هاني توفيق حسن، وشهرته حازم توفيق، حزب الجبهة الوطنية، رمز السيارة.

دائرة قليوب والقناطر الخيرية

1- عزت عبد العزيز محمد كريم، وشهرته عزت كريم، مستقبل وطن، رمز القلم.

2- محمود مرسي محمد مرسي عفيفي، وشهرته محمود مرسي، حزب حماة الوطن، رمز التاج.

3- محمد عاطف حسين عبد الواحد، وشهرته محمد عاطف طه، حزب الجبهة الوطنية، رمز السيارة.

4- سمير محمد البيومي أحمد رمضان، وشهرته سمير البيومي، مستقل، رمز الأسد.

5- محمد سلامة حسن محمد حسن، وشهرته محمد سلامة النفراوي، مستقل، رمز الديك.

6- درويش محمد درويش أو عيشة، وشهرته درويش أبو عيشة، مستقل، رمز السفينة.

7- سعد محمد محمد طه، وشهرته سعد طه، مستقل، رمز الصقر.

8- محمد سيد رمضان سيد عطو، وشهرته أبو الفهد، مستقل، رمز اللؤلؤة.

9- عاشور عبد السلام خطاب، وشهرته عاشور الوحش، مستقل، رمز الغزال.

10- عصام سيد عيد عثمان، حزب مصر المستقبل، رمز المدفع.

11- شوقي رفعت هاشم بيومي، وشهرته نسر مصر، حزب العربي الديمقراطي الناصري، رمز المسمار.

12- ريناد حسين مخلص حسين على، وشهترها ريناد مخلص، مستقل، رمز الكف.

13- منير صابر الراضي عبد المجيد مجاهد، وشهرته منير أبو خضرة، مستقل، رمز السد العالي.

14- أحمد محمد راغب نوار، وشهرته أحمد نوار، مستقل، رمز التمساح.

15- أسامة ماهر محمد سعد الكمار، وشهرته أسامة الكمار، مستقل، رمز الشطرنج.

16- عرفه عبد العظيم عرفه حسين غنيم، وشهرته عرفه غنيم، مستقل، رمز الشمعة.

الخانكة والخصوص والعبور

1- حسن عمر محمد حسنين، وشهرته حسن عمر حسنين، مستقبل وطن، رمز القلم.

2- محمد أحمد محمد صادق أحمد، وشهرته محمد النمكي، الجبهة الوطنية، رمز السيارة.

3- أحمد عباس أحمد عباس، وشهرته أحمد خليل، الجبهة الوطنية، رمز زهرة اللوتس.

4- محمد سعيد جابر محمد، وشهرته محمد جابر، مستقل، رمز الأسد.

5- محمد إبراهيم حفني زكي الجمل، وشهرته محمد الجمل، مستقل، رمز الترس.

6- شاكر أحمد حنفي أبو سالم، وشهرته إسماعيل أبو سالم، مستقل، رمز الراديو.

7- هشام نبيل أمين فودة، وشهرته هشام فودة، مستقل، رمز الفيل.

8- فكرية عبد المجيد إبراهيم الشهاوي، وشهرتها فيفي الشهاوي، حزب صوت الشعب، رمز الطائرة الهليكوبتر.

9- سيد محمد بيومي محمد رمضان، وشهرته سيد الزياتي، مستقل، رمز المنزل.

10- محمد حسن رضوان أحمد، وشهرته الهدهد، مستقل، رمز الهدهد.

11- حميدو رشدي ياسين عبد المجيد، مستقل، رمز الأتوبيس.

12- حاتم محمد عبد العزيز محمد الشامي، وشهرته الدكتور حاتم الشامي، مستقل، رمز سماعة الطبيب.

13- ناصر صلاح الدين محمود مصطفي، وشهرته ناصر صلاح الدين، حزب الدستور، رمز الشمعة.

14- عماد عبد عبد المقصود درويش، وشهرته عماد عبد السلام عنبه، مستقل، رمز مضرب الهوكي.

15- إيمان عبد العزيز محمد أحمد، وشهرتها إيمان عبد العزيز، مستقل، رمز الشطرنج.

• دائرة شبين القناطر

1- مدحت محمد عطية الكمار، وشهرته مدحت الكمار،ـ مستقبل وطن، رمز القلم.

2- عادل السعيد حسن حسين القرم، مستقل، رمز الأسد.

3- علاء عطا محمد حسناين، وشهرته علاء جبريل، مستقل، رمز الفيل.

4- عماد محمد عواد عبد الكريم الريس، مستقل، رمز الصقر.

5- محمد أحمد إبراهيم إسماعيل، وشهرته محمد أحمد، مستقل، رمز كشاف إضاءة.

6- عبد العزيز محمد حسين الصفتي، وشهرته عبد العزيز الصفتي، حزب مستقبل وطن، رمز الكتاب.

