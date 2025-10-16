جولة لرئيس جهاز العاشر لمتابعة مشروعات المرافق وتطوير المناطق الصناعية

أجرى المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، جولة تفقدية موسعة لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات المرافق والبنية التحتية بالمدينة.



استهل رئيس الجهاز جولته بتفقد المنطقة الصناعية جنوب غرب المدينة المقامة على مساحة ٢٢٠٠ فدان، حيث تابع أعمال تنفيذ شبكات المياه والصرف والكهرباء وفرمة الطرق، مشيرًا إلى أن المنطقة تُعد أحد أهم الامتدادات الصناعية الواعدة بالمدينة،

ويجري العمل على تجهيزها بكامل المرافق والخدمات بما يسهم في دعم النشاط الصناعي وجذب مزيد من الاستثمارات.

كما تفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى الموقف التنفيذي لمشروع خط الطرد الاستراتيجي بقطر ٩٠٠ مم، الناقل لتصرفات منطقة جنوب غرب المدينة، مؤكدًا أن المشروع يُعد من أهم المشروعات الحيوية التي تدعم التوسعات العمرانية والصناعية الجديدة، وتسهم في تحسين كفاءة منظومة الصرف بالمدينة بشكل عام.

وشملت الجولة أيضًا متابعة أعمال رفع الكفاءة والتطوير بالمناطق الصناعية A`1وA2وA`3، حيث يتم تنفيذ شبكات مياه وصرف وفرمة طرق وأعمال رصف لرفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية وتحسين الحركة المرورية داخل تلك المناطق الصناعية الحيوية.

وخلال الجولة، شدد رئيس الجهاز على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة وسرعة إنجاز الأعمال دون الإخلال بمعايير الجودة الفنية والهندسية، مؤكدًا أن تطوير المناطق الصناعية يأتي في إطار خطة الدولة للارتقاء بالبنية التحتية وتعزيز القدرة التنافسية للمدن الجديدة.



وأضاف أن جهاز المدينة يولي اهتمامًا خاصًا بالمناطق الصناعية باعتبارها قاطرة التنمية ومحورًا رئيسيًا لتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن استكمال أعمال المرافق ورفع كفاءة الطرق والخدمات من شأنه تعزيز مكانة العاشر من رمضان كأكبر مدينة صناعية في مصر، وجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

