رئيس حزب العدل: نظام القوائم المغلقة يحد من قدرة الأحزاب على المنافسة بالانتخابات

قال النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل،وعضو مجلس النواب، ان تعديلات قانون الانتخابات لاتمسّ من قريب أو بعيد مطالب معظم الأحزاب السياسية، خاصة رفض نظام القائمة المغلقة، مضيفا لذلك رفضنا القانون لانه يرسخ مفهوم عدم تمثيل الاحزاب خاصة أن نظام القوائم المغلقة لا تطبقه إلا اربع دول باعتبارة يهدر اصوات الناخبين اضف الى ذلك ان النطاق الجغرافى يكون كبير وهذا يحد من قدرة الاحزاب على المنافسة خاصة الاحزاب التى ليس لها قواعد ضخمة".

المزج المتوازن بين نظامي القائمة النسبية والفردي كان سيمنح الأحزاب فرصة حقيقية للمنافسة

واكد إمام فى تصريح لـ فيتو أن "المزج المتوازن بين نظامي القائمة النسبية والفردي كان سيمنح الأحزاب فرصة حقيقية للمنافسة، غير أن القانون بصيغته الحالية يخدم مصالح "المال والنفوذ"، ويحول دون تطور الحياة السياسية، بل ان القوائم المغلقة ترسخ مبدأ توريث المقاعد لأبناء النواب السابقين".

رئيس حزب العدل: التعديلات الجغرافية “تجميلية”

ووصف إمام التعديلات الجغرافية بأنها "تجميلية لا تمس جوهر النظام الانتخابي"، معتبرا أن “القانون المقترح يعزز الهيمنة السياسية والمالية على الحياة النيابية، وبالتالي يُغلق الباب أمام برلمان يعكس تطلعات المواطنين خاصة ونحن كنا نتوقع مع الحوار الوطنى ان يحدث تغيير فى النظام الانتخابى”.



رفض القائمة النسبية يعكس "خشية من فقدان السيطرة"

وتابع: “رفض القائمة النسبية يعكس خشية من فقدان السيطرة، إذ إن النسبية تتيح دخول أصوات معارضة وتحد من تأثير المال السياسي، والبرلمان القادم مهدد بأن يتحول إلى قاعة تصفيق لا أكثر، نتيجة قلة التمثيل الحزبى”.

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