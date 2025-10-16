الخميس 16 أكتوبر 2025
أخبار مصر

من الشمال إلى الجنوب، تحذير من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح على مناطق من خليج السويس وسرعة الرياح من  40 إلى  60 كم / ساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 متر.

 

خريفي بامتياز ما عدا الصعيد، حالة الطقس اليوم الخميس

طقس الأربعاء، الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار

كما أشارت هيئة الأرصاد إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ومدينة حلايب.

وحذرت أيضًا من شبورة مائية من (4: 8 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة للرياح أوضحت الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

 

حالة الطقس اليوم

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، ويسود طقس خريفى معتدل  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  على  السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة فى  أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  28

درجة الحرارة الصغرى: 19

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 22
 

القاهرة 28 والصعيد يعود لـ"قديمه"، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

