أخبار مصر

خريفي بامتياز ما عدا الصعيد، حالة الطقس اليوم الخميس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس خريفي معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل  على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

طقس الأربعاء، الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار

كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة  نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  على  السواحل الشمالية وحار  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود  طقس مائل للبرودة في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  28

درجة الحرارة الصغرى: 19

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 22
 

