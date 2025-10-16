الخميس 16 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نقابة المهن الموسيقية تدرس إلغاء نظام تصاريح الحفلة الواحدة

نقابة المهن الموسيقية،
نقابة المهن الموسيقية، فيتو

تدرس نقابة المهن الموسيقية إلغاء نظام تصاريح الحفلة الواحدة للمطربين، تمهيدًا لاعتماد نظام تصاريح الموسم، في إطار مراجعة شاملة لآليات تنظيم سوق الحفلات الغنائية داخل مصر.

النظام المقترح يتضمن إصدار تصريح يغطي فترة زمنية محددة (3 أشهر – 6 أشهر – سنة)، بدلًا من التصريح المنفصل لكل حفل، مع الالتزام الكامل بضوابط النقابة والمعايير الفنية والإدارية المعتمدة.

مصادر من داخل النقابة أكدت أن الفكرة مازالت قيد الدراسة، وأن هناك توجهًا لطرح تصور شامل على مجلس الإدارة خلال الفترة المقبلة، يتضمن الشروط والمعايير والرسوم وآليات المتابعة والرقابة.

النقاش يشمل أيضًا مدى إمكانية تطبيق النظام على المطربين المصريين والعرب والأجانب، مع ضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وتسهيل الإجراءات دون الإخلال بالضوابط القانونية والنقابية.

ومن المنتظر أن تعقد النقابة جلسات تشاور مع عدد من الفنانين ومنظمي الحفلات قبل اتخاذ أي قرار رسمي بشأن إقرار النظام الجديد أو تعديل التصاريح الحالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحفلات الغنائية الالتزام الفترة المقبلة الشروط النظام الجديد تكافؤ الفرص الموسيقية ضوابط القانون

مواد متعلقة

الوضع تحت السيطرة بس الزيارة ممنوعة، عمرو محمود ياسين يكشف تطورات الحالة الصحية لزوجته

3 سنوات على توليه رئاسة نقابة المهن الموسيقية، مصطفى كامل: "اقتحمت عش الدبابير"

الأكثر قراءة

عاد لينتقم، مدحت شلبي يجر شكل سيد عبد الحفيظ في أول ظهور بعد الإيقاف (فيديو)

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي مجددا وانخفاض 10 جنيهات في المكرونة

موعد مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب

الأرجنتين يضرب موعدا مع المغرب في نهائي كأس العالم للشباب

من الشمال إلى الجنوب، تحذير من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم

اليوريا تواصل الارتفاع وانخفاض السلفات، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خياران أحلاهما مر، اتحاد طنجة يهدد الزمالك بشأن صفقة عبد الحميد معالي

بعد السخرية من صورته، من هو "السيد المسكين" الملازم لباب السيد البدوي؟

خدمات

المزيد

هل يمكن الحصول على مخالصة الإسكان من الإنترنت البنكي في بنك القاهرة؟

سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

بعد دعوة الرئيس للانعقاد السبت.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية