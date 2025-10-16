نقابة المهن الموسيقية تدرس إلغاء نظام تصاريح الحفلة الواحدة

تدرس نقابة المهن الموسيقية إلغاء نظام تصاريح الحفلة الواحدة للمطربين، تمهيدًا لاعتماد نظام تصاريح الموسم، في إطار مراجعة شاملة لآليات تنظيم سوق الحفلات الغنائية داخل مصر.

النظام المقترح يتضمن إصدار تصريح يغطي فترة زمنية محددة (3 أشهر – 6 أشهر – سنة)، بدلًا من التصريح المنفصل لكل حفل، مع الالتزام الكامل بضوابط النقابة والمعايير الفنية والإدارية المعتمدة.

مصادر من داخل النقابة أكدت أن الفكرة مازالت قيد الدراسة، وأن هناك توجهًا لطرح تصور شامل على مجلس الإدارة خلال الفترة المقبلة، يتضمن الشروط والمعايير والرسوم وآليات المتابعة والرقابة.

النقاش يشمل أيضًا مدى إمكانية تطبيق النظام على المطربين المصريين والعرب والأجانب، مع ضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وتسهيل الإجراءات دون الإخلال بالضوابط القانونية والنقابية.

ومن المنتظر أن تعقد النقابة جلسات تشاور مع عدد من الفنانين ومنظمي الحفلات قبل اتخاذ أي قرار رسمي بشأن إقرار النظام الجديد أو تعديل التصاريح الحالية.

