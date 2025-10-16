الخميس 16 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الوضع تحت السيطرة بس الزيارة ممنوعة، عمرو محمود ياسين يكشف تطورات الحالة الصحية لزوجته

عمرو محمود ياسين
عمرو محمود ياسين وزوجته، فيتو

طمأن الفنان والكاتب عمرو محمود ياسين جمهوره ومتابعيه على الحالة الصحية لزوجته الإعلامية آيات أباظة، بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا، وذلك من خلال منشور مؤثر عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”.  

وكتب عمرو محمود ياسين قائلًا: "أحب أشكر من قلبي كل الأصدقاء والأحباب اللي سألوا عن زوجتي الغالية، سواء بالمكالمات أو الرسائل أو بالحضور الشخصي للاطمئنان عليها. محبتكم ومساندتكم  ليها وليّ بتفرق جدًا وبتدّي طاقة إيجابية حقيقية".

وتابع: “وبناءً على توجيهات الطبيب المعالج، تم منع الزيارة في الوقت الحالي لحين استقرار الحالة الصحية العامة إن شاء الله. بنطمنكم إن الوضع تحت السيطرة، وكل يوم ان شاء الله  يبقى في تحسّن. دعواتكم المستمرة هي أهم دعم لينا”.

وقد تفاعل الجمهور وعدد من الفنانين مع منشوره، متمنين لآيات أباظة الشفاء العاجل وعودتها القريبة إلى حياتها وعملها وإطلالاتها الإعلامية.

 

خضوع آيات أباظة لعملية جراحية

وخضعت الإعلامية آيات أباظة زوجة السيناريست عمرو محمود ياسين لعملية جراحية دقيقة، استغرقت عدة ساعات داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وكان السيناريست عمرو محمود ياسين طلب الدعاء لزوجته وقال على “فيس بوك”: "تخضع زوجتي الحبيبة الغالية  آيات أباظة الآن لجراحة دقيقة، وأسأل أصدقائي وأحبّائي الدعاء لها بالشفاء والسلامة".

 

من زوجة السيناريست عمرو محمود ياسين 

وكشف مصدر مقرب من آيات أنها تعاني منذ فترة من أحد الأمراض الخطرة، حيث كانت تخضع لعلاج مكثف طيلة الأشهر الماضية، إلا أنه كان لابد من تدخل دقيق.

وأضاف المصدر، أن آيات أباظة ما زالت داخل المستشفى، بعد خروجها من غرفة العمليات، ويتابع حالتها فريق طبي متخصص، والذي يشرف على تطورات حالتها الصحية لحين استقرارها.

وتعد الإعلامية آيات أباظة واحدة من الوجوه التي تركت بصمة مميزة في الشاشة المصرية، وقدمت عددا  من البرامج على شاشة النيل للدراما، من بينها مسلسلاتي ومساء الفن.

ورغم انشغالها في حياتها المهنية، فإن آيات أباظة  تعرف أيضا  بدورها الداعم لزوجها السيناريست عمرو محمود ياسين، الذي جمعته بها قصة حب منذ سنوات المراهقة، قبل أن يتوجاها بالزواج الذي أثمر عن حياة أسرية مستقرة وأبناء يشاركونهما لحظات الفخر والنجاح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السيناريست عمرو محمود ياسين آيات اباظة زوجة السيناريست عمرو محمود ياسين عمرو محمود ياسين محمود ياسين

مواد متعلقة

تطورات الحالة الصحية للإعلامية آيات أباظة

بعد توقيع اتفاق غزة، أحمد العوضي: التاريخ سيذكر أن السيسي تحمل الكثير

علاء مرسي ضيف برنامج فضفضت أوي غدا الأربعاء

شهيرة تحيي الذكرى الخامسة لرحيل محمود ياسين برسالة مؤثرة

الأكثر قراءة

عاد لينتقم، مدحت شلبي يجر شكل سيد عبد الحفيظ في أول ظهور بعد الإيقاف (فيديو)

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي مجددا وانخفاض 10 جنيهات في المكرونة

موعد مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب

الأرجنتين يضرب موعدا مع المغرب في نهائي كأس العالم للشباب

من الشمال إلى الجنوب، تحذير من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم

اليوريا تواصل الارتفاع وانخفاض السلفات، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خياران أحلاهما مر، اتحاد طنجة يهدد الزمالك بشأن صفقة عبد الحميد معالي

بعد السخرية من صورته، من هو "السيد المسكين" الملازم لباب السيد البدوي؟

خدمات

المزيد

هل يمكن الحصول على مخالصة الإسكان من الإنترنت البنكي في بنك القاهرة؟

سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

بعد دعوة الرئيس للانعقاد السبت.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية