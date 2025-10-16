الوضع تحت السيطرة بس الزيارة ممنوعة، عمرو محمود ياسين يكشف تطورات الحالة الصحية لزوجته

طمأن الفنان والكاتب عمرو محمود ياسين جمهوره ومتابعيه على الحالة الصحية لزوجته الإعلامية آيات أباظة، بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا، وذلك من خلال منشور مؤثر عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”.

وكتب عمرو محمود ياسين قائلًا: "أحب أشكر من قلبي كل الأصدقاء والأحباب اللي سألوا عن زوجتي الغالية، سواء بالمكالمات أو الرسائل أو بالحضور الشخصي للاطمئنان عليها. محبتكم ومساندتكم ليها وليّ بتفرق جدًا وبتدّي طاقة إيجابية حقيقية".

وتابع: “وبناءً على توجيهات الطبيب المعالج، تم منع الزيارة في الوقت الحالي لحين استقرار الحالة الصحية العامة إن شاء الله. بنطمنكم إن الوضع تحت السيطرة، وكل يوم ان شاء الله يبقى في تحسّن. دعواتكم المستمرة هي أهم دعم لينا”.

وقد تفاعل الجمهور وعدد من الفنانين مع منشوره، متمنين لآيات أباظة الشفاء العاجل وعودتها القريبة إلى حياتها وعملها وإطلالاتها الإعلامية.

خضوع آيات أباظة لعملية جراحية

وخضعت الإعلامية آيات أباظة زوجة السيناريست عمرو محمود ياسين لعملية جراحية دقيقة، استغرقت عدة ساعات داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وكان السيناريست عمرو محمود ياسين طلب الدعاء لزوجته وقال على “فيس بوك”: "تخضع زوجتي الحبيبة الغالية آيات أباظة الآن لجراحة دقيقة، وأسأل أصدقائي وأحبّائي الدعاء لها بالشفاء والسلامة".

من زوجة السيناريست عمرو محمود ياسين

وكشف مصدر مقرب من آيات أنها تعاني منذ فترة من أحد الأمراض الخطرة، حيث كانت تخضع لعلاج مكثف طيلة الأشهر الماضية، إلا أنه كان لابد من تدخل دقيق.

وأضاف المصدر، أن آيات أباظة ما زالت داخل المستشفى، بعد خروجها من غرفة العمليات، ويتابع حالتها فريق طبي متخصص، والذي يشرف على تطورات حالتها الصحية لحين استقرارها.

وتعد الإعلامية آيات أباظة واحدة من الوجوه التي تركت بصمة مميزة في الشاشة المصرية، وقدمت عددا من البرامج على شاشة النيل للدراما، من بينها مسلسلاتي ومساء الفن.

ورغم انشغالها في حياتها المهنية، فإن آيات أباظة تعرف أيضا بدورها الداعم لزوجها السيناريست عمرو محمود ياسين، الذي جمعته بها قصة حب منذ سنوات المراهقة، قبل أن يتوجاها بالزواج الذي أثمر عن حياة أسرية مستقرة وأبناء يشاركونهما لحظات الفخر والنجاح.

