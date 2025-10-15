ضبط 13 طن أسماك فاسدة وعلف وسماد مدعّم في حملات تموينية مكثفة بالإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملة مكبرة بقيادة مدير المديرية، وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث التموين.

تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ بيع وتخزين السلع الغذائية لحماية صحة المواطنين

أسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من المأكولات البحرية المجمدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بإجمالي ١٢ طن و٧٠٠ كجم تشمل كمية ٢٣٠ كجم سبيط منتهي الصلاحية، وكمية ١٢٤٧٠ كجم أسماك وجمبرى وسبيط مجمد بدون بيانات دالة على الصلاحية وملصق على الكراتين ملصقات سهلة النزع بهدف الغش والتدليس

حيث تم تحرير محضر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

كما تم تحرير محاضر حيازة علف وسماد مدعم وأسطوانات بوتاجاز بدون ترخيص من الجهات المختصة، حيث تم التحفظ على ٤٢ جوال علف حيواني زنة الجوال ٤٠ كجم، بإجمالي ١٬٦٨٠ كجم و ١٠ جوالات سماد مدعم محظور تداوله وبيعها بالإضافة إلى التحفظ على٣٧ أسطوانة بوتاجاز محظور تداولها.

وأكد الفريق أحمد خالد أن الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات التفتيشية اليومية في جميع أنحاء المحافظة لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات تداول السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف محافظ الإسكندرية أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق، ومتابعة حركة تداول السلع الغذائية، حفاظًا على صحة المواطن وتحقيقًا للانضباط في الأسواق.

