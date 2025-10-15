وزير العمل يلتقي ممثلي الجالية المصرية في قطر ويستمع إلى استفساراتهم

التقى وزير العمل محمد جبران، مع بعض أعضاء الجالية المصرية بقطر، من أصحاب الشركات والعاملين بمختلف القطاعات،وذلك في اجتماع انعقد بمقر السفارة المصرية، بحضور السفير وليد الفقي سفير جمهورية مصر العربية لدى الدوحة، والملحق العمالي سها شهدي

وجاء هذا اللقاء بالتزامن مع مشاركة الوزير جبران في فعاليات المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.

واستمع الوزير إلى كافة التحديات والاستفسارات التي طرحها بعض أعضاء الجالية، وأكد حرصه على إيجاد الحلول لكل الموضوعات التي طرحت خلال النقاش، وكذلك حرصه التنسيق من جانب وزارتي عمل البلدين لتسهيل كافة الأمور، مثمنا العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات،مشيرا إلى أهمية تواصلهم المستمر مع المكتب العمالي في الدوحة في حالة وجود أي استفسارات أو تحديات تخص العمل.

وأشار الوزير إلى التعاون بين الوزارة السفارة ومكتب التمثيل العمالي لتوفير الحماية والرعاية المطلوبة للعمالة المصرية وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم.

واستعرض الوزير خلال اللقاء جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، وأكد على جاهزية الوزارة لتلبية احتياجات أسواق العمل في أي مكان بالكوادر الماهرة والمدربة في كافة المجالات.

