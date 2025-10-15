الخميس 16 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير العمل يلتقي ممثلي الجالية المصرية في قطر ويستمع إلى استفساراتهم

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو
ads

التقى وزير العمل محمد جبران، مع بعض أعضاء الجالية المصرية بقطر، من أصحاب الشركات والعاملين بمختلف القطاعات،وذلك في اجتماع انعقد بمقر السفارة المصرية، بحضور السفير وليد الفقي سفير جمهورية مصر العربية لدى الدوحة، والملحق العمالي سها شهدي 

 

وجاء هذا اللقاء بالتزامن مع مشاركة الوزير جبران في فعاليات المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.

 

واستمع الوزير إلى كافة التحديات والاستفسارات التي طرحها بعض أعضاء الجالية، وأكد حرصه على إيجاد الحلول لكل الموضوعات التي طرحت خلال النقاش، وكذلك حرصه التنسيق من جانب وزارتي عمل البلدين لتسهيل كافة الأمور، مثمنا العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات،مشيرا إلى أهمية تواصلهم المستمر مع المكتب العمالي في الدوحة في حالة وجود أي استفسارات أو تحديات تخص العمل.

وأشار الوزير إلى التعاون بين الوزارة السفارة ومكتب التمثيل العمالي لتوفير الحماية والرعاية المطلوبة للعمالة المصرية وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم.

واستعرض الوزير خلال اللقاء جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، وأكد على جاهزية الوزارة لتلبية احتياجات أسواق العمل في أي مكان بالكوادر الماهرة والمدربة في كافة المجالات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أعضاء الجالية المصرية العاصمة القطرية الدوحة سفير جمهورية مصر العربية منظومة التدريب المهنى وزير العمل محمد جبران وزير العمل

مواد متعلقة

وزارة العمل: تحرير 115 محضرًا و43 إنذارًا لـ47 منشأة في 15 محافظة

وكيل وزارة العمل بالشرقية يبحث مطالب ذوي الهمم

الأكثر قراءة

عاد لينتقم، مدحت شلبي يجر شكل سيد عبد الحفيظ في أول ظهور بعد الإيقاف (فيديو)

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي مجددا وانخفاض 10 جنيهات في المكرونة

موعد مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب

الأرجنتين يضرب موعدا مع المغرب في نهائي كأس العالم للشباب

من الشمال إلى الجنوب، تحذير من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم

اليوريا تواصل الارتفاع وانخفاض السلفات، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خياران أحلاهما مر، اتحاد طنجة يهدد الزمالك بشأن صفقة عبد الحميد معالي

بعد السخرية من صورته، من هو "السيد المسكين" الملازم لباب السيد البدوي؟

خدمات

المزيد

هل يمكن الحصول على مخالصة الإسكان من الإنترنت البنكي في بنك القاهرة؟

سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

بعد دعوة الرئيس للانعقاد السبت.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية