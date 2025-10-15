الخميس 16 أكتوبر 2025
من هي الفنانة عزة سعيد بعد إثارتها للجدل؟

عزة سعيد و إدوارد
عزة سعيد و إدوارد

تصدر اسم الفنانة عزة سعيد مؤشر البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بعد الجدل الكبير الذي أثارته خلال ظهورها في برنامج القاهرة اليوم، الذي يقدمه الفنان إدوارد، حيث تقرر حذف الحلقة من منصات القناة بسبب تصريحاتها الغريبة وحالتها غير المستقرة أثناء البث.

وأعلن إدوارد  اعتذاره عن استضافة الفنانة عزة سعيد، موضحًا أن الحلقة لم تُحذف على الفور لأنها كانت تُذاع على الهواء مباشرة. وكتب على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: “لما فريق الإعداد بلغني بوجود الفنانة عزة سعید فرحت جدا، لأني بحب أستضيف زملائي الفنانين اللي غايبين عن الساحة من فترة، لكن لما لاحظت إنها مش في حالة طبيعية، احترمت الموقف وقفلت الفقرة قبل ميعادها”.

وأضاف: “هنحذف الفيديو من على صفحة القناة احترامًا للجمهور، وبعتذر لو حد اتضايق، ونيتي كانت طيبة زي دايمًا”.

يذكر أن الفنانة عزة سعيد شاركت في عدد من الأعمال الفنية في أواخر التسعينات، ودرست في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت مشوارها بفيلم صعيدي رايح جاي، وشاركت في أفلام ميدو مشاكل والباشا تلميذ، بالإضافة إلى مسلسلات البنات وعمرو بن العاص.

