بعد الاتهامات المتبادلة، الكشف عن هوية الجثة الرابعة الحائرة بين إسرائيل وحماس

بعد ساعات من الحيرة والاتهامات المتبادلة بين حماس وإسرائيل حول هوية الجثة الرابعة المجهولة، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الجثمان الذي أعيد إلى إسرائيل أمس يعود لفلسطيني كان يعمل مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في عمليات تمشيط الأنفاق.

تفاصيل واقعة الجثة الرابعة المجهولة

وذكرت الهيئة، أن هذا الفلسطيني كان ضمن فريق عمل يشارك في كشف وتأمين الأنفاق التي تستخدم في تهريب الأسلحة والمواد عبر الحدود ويدعى خليل دعاس، مؤكدة أن إعادة الجثمان ضمن رفات الأسرى الأربعة جاءت ضمن الإجراءات الإنسانية المتعارف عليها.

تواصل جهود البحث عن جثامين الأسرى المفقودين

يأتي هذا في ظل تواصل الجهود لتبادل الجثامين والمفقودين بين إسرائيل والفلسطينيين، بما يتماشى مع الضوابط الإنسانية الدولية وفقا لاتفاق غزة الذي وقع في شرم الشيخ، وسط متابعة دقيقة من الجهات المختصة لضمان سلامة الإجراءات وتنفيذها بشكل منظم.

وأفادت تقارير عبرية بأنه من المتوقع أن تسلم حركة حماس الليلة رفات خمسة من الأسرى الإسرائيليين ضمن التفاهمات الجارية بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية، في إطار الجهود المستمرة لتبادل الجثامين واستكمال تنفيذ بنود اتفاق غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.