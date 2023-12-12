الاستعدادات الأخيرة لانطلاق مهرجان الجونة السينمائي (صور)

تتواصل حاليا في مدينة الجونة بالبحر الأحمر، الاستعدادات والتحضيرات الأخيرة لانطلاق الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي تفتتح فعالياتها يوم الخميس المقبل الموافق 14 ديسمبر الجاري.

افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

ومن المقرر أن يشهد حفل افتتاح المهرجان هذا العام، حضور كوكبة من النجوم، والفنانين من مصر، والوطن العربي ودول العالم.

مهرجان الجونة السينمائي

وكان مهرجان الجونة السينمائي، كشف في وقت سابق عن القسم الخاص "نافذة على فلسطين" والذي يعرض مجموعة من أهم الأفلام التى تتعمق في قلب القصص الفلسطينية.

Advertisements

القسم تم اختيار أفلامه بعناية، بهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هؤلاء البشر الصامدين كمحاولة لدعوة الجمهور نحو فهم أعمق للتجارب الإنسانية في فلسطين.

الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي

وكما أعلن مسبقا، فإنه من المقرر أن تنعقد الدورة السادسة لـ مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 14 إلى 21 ديسمبر الجاري.

نافذة على فلسطين

وعنوان نافذة على فلسطين يلخص بشكل مثالي جوهر هذه الرحلة السينمائية حيث يدعو المشاهدين لإلقاء النظر على الحياة غير المرئية والقصص التي لم تروى.

ومن خلال هذا القسم الذي تم تنسيق معظم أفلامه بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، يهدف مهرجان الجونة التركيز على القصص التلقائية التي تستحق أن تسمع، مانحا فرصة لتلك الأصوات التي تم تجاهلها منذ زمن طويل.

كما يؤكد هذا القسم الخاص التزام مهرجان الجونة بدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني.