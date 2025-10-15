مصادر: أحمد الشرع يطلب من روسيا إعادة بناء الجيش السوري

كشفت وكالة “رويترز” للأنباء، أن الرئيس السوري أحمد الشرع طلب خلال زيارته إلى روسيا أن تقدم موسكو الدعم اللازم لإعادة بناء الجيش السوري، مشددًا على ضرورة الحصول على ضمانات بعدم إعادة تسليح قوات النظام السابق.

روسيا تلعب دورا في هيكلة الجيش السوري

وأشار المصدر، إلى أن موسكو قد تلعب دورًا محوريًا في إعادة هيكلة الجيش السوري وتقديم المشورة والدعم الفني والتدريبي، وهو ما يعكس التحالف الاستراتيجي بين دمشق وموسكو في المجال العسكري والأمني.

فى ذات السياق، قال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، إن سوريا بحاجة ماسة إلى إعادة إعمار شامل، مؤكدًا أن روسيا قادرة على تقديم الدعم اللازم في هذا الإطار.

وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي، أن مناقشات جرت حول عدد من المشاريع في سوريا، مشيرًا إلى أن شركات روسية مهتمة باستخدام المعدات والتقنيات الروسية في تنفيذ هذه المشاريع.

اجتماع بوتين وأحمد الشرع فى الكرملين

وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي، إلى أن قطاع النفط كان من بين الموضوعات التي نوقشت خلال المباحثات بين بوتين الشرع، مؤكدًا استعداد روسيا لاستغلال احتياطيات الخام السورية، مشددًا على أن نقص النفط يمثل تحديًا كبيرًا لسوريا في وقت تحاول فيه إعادة بناء اقتصادها وبنيتها التحتية.

