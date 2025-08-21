خبير اقتصادي: قطاع الأسمنت في مصر يقف أمام مرحلة تحول محورية

كشف الخبير الاقتصادي سمير رؤوف، عن توقعات إيجابية لأداء قطاع الأسمنت في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بتوجهات الدولة نحو إعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة وزيادة الطاقة الإنتاجية، لمواكبة الطلب المتنامي محليًا ودوليًا.

أسواق جديدة تدعم الصادرات

وأوضح رؤوف، في مداخلة هاتفية مع برنامج "أرقام وأسواق" على قناة أزهري، أن استقرار الأوضاع في ليبيا وانطلاق مشروعات إعمار في السودان انعكسا على ارتفاع الطلب على الأسمنت المصري، إلى جانب استمرار الطلب من الأسواق الأوروبية.

مصانع مهددة بالتصفية تعود للحياة

وأشار إلى أن إعادة تشغيل بعض المصانع المهددة بالتصفية، مثل شركات الحديد والصلب و"طره"، سيوفر المواد الخام محليًا بالعملة المصرية بدلًا من استيرادها بالدولار، مما يخفض التكلفة ويعزز التنافسية وتراجع اسعار الأسمنت، كما يمكن توجيه أي فائض إنتاج إلى التصدير، بما يضمن تدفقات دولارية إضافية للاقتصاد.

أثر مباشر على الأسهم

وأكد الخبير الاقتصادي، أن إعادة هيكلة أصول الشركات وبيع الأراضي غير المستغلة ستنعكس بشكل إيجابي على تقييمات الأسهم المدرجة، مما يمهد لارتفاعات قوية، خاصة مع احتمالية دخول مستثمرين استراتيجيين أو إعادة طرح بعض الشركات في البورصة.

مرحلة تحول محورية

وشدد رؤوف على أن قطاع الأسمنت يقف أمام مرحلة تحول محورية، تجمع بين زيادة الإنتاج المحلي، نمو الطلب الخارجي، وإصلاح أوضاع الشركات المتعثرة، وهو ما يمثل فرصة واعدة للمستثمرين لتحقيق مكاسب كبيرة على المدى المتوسط والطويل.

