أخبار مصر

الآن، نتيجة القبول المبدئي للمتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد ومكان خوض الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف، وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة لصالح الأزهر الشريف، وذلك على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية من هنا.

ومن المقرر بدء الامتحانات اعتبارا من ٢٨ أكتوبر الجاري وكان الجهاز قد أعلن عن هذه المسابقة على موقع بوابة الوظائف الحكومية في 27 مارس 2025، وتم فتح باب التقديم في الفترة من 17 إلى 30 أبريل 2025.

 

ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمات والمتقدمين الالتزام بالتعليمات الموجودة بصفحة الاستعلام على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

الجريدة الرسمية