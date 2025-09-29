وظائف جديدة في مصلحة الطب الشرعي.. المؤهلات والتخصصات المطلوبة وشروط وموعد التقديم.. وهذه نصائح التنظيم والإدارة للمتقدمين عبر موقع البوابة الحكومية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن حاجة مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل لتعيين (15) في وظيفة معاون طبيب شرعي معملي، و(29) في وظيفة معاون طبيب شرعي ميداني بالدرجة الوظيفية الثالثة، وذلك وفقًا لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء وأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.



كما أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حاجة مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل لتعيين (17) في وظيفة حرفي سادس (ب) تشريح، وذلك وفقًا لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء وأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

شروط التقديم لوظائف معاون طبيب شرعي معملي ومعاون طبيب شرعي ميداني

شروط التقديم لوظائف معاون طبيب شرعي معملي ومعاون طبيب شرعي ميداني تشمل ما يلي:

يجب ألا يزيد عمر المتقدم على 30 عاما.

بكالوريوس طب وجراحة.

لا يقل عن جيد.

شروط التقديم لوظائف حرفي سادس

وعن شروط التقديم لوظائف حرفي سادس (ب) تشريح تعيين فأنها تشمل ما يلي:

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما.

أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل أقل من المتوسط.

وسيتم رفض طلب المتقدم حال ثبوت حصوله على مؤهل أعلى أو أقل من المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة.

مواعيد التقديم في وظائف مصلحة الطب الشرعي

وأوضح الجهاز أنه من المقرر فتح باب التقديم في المسابقة في الفترة من 15 حتى 28 أكتوبر 2025 على موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي هنا

رابط التقديم للوظائف

ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع بوابة الوظائف الحكومية خلال الرابط التالي هنا

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف مصلحة الطب الشرعي

_المؤهل الدراسي



_ شهادة المؤهل .

_ الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.



_ تصريح مزاولة المهنة للمتقدمين لوظائف معاون طبيب .



_ إيصال الإيداع البنكي.



_ بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.



_ إفادة تفيد الحصول على تقدير جيد في حالة عدم تضمينه بالمؤهل الدراسي إن وجد.



ووضع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عدة تعليمات للمتقدمين وتشمل ما يلي:

يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع.

- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

- في حال الإعاقة يجب إرفاق بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.

يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 28 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري) على أن يرد في الإيصال اسم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وكذا رقم حساب الجهاز، وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو أن يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم).

