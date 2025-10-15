الأربعاء 15 أكتوبر 2025
نتنياهو: إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق "ستفتح أبواب الجحيم"

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيتو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه إذا لم تلتزم حركة حماس باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ستفتح أبواب الجحيم.

وأوضح نتنياهو، في لقاء مع شبكة "سي بي إس نيوز": "وافقت على إعطاء السلام فرصة" بموجب خطة السلام المكونة من 20 نقطة، التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واعتبر نتنياهو أن "إطلاق سراح الرهائن وضمان نزع سلاح حماس وإنهاء تهريب الأسلحة إلى غزة أمر ضروري لتحقيق السلام الدائم".

كما كرر نتنياهو التحذير الذي أطلقه ترامب، بأنه إذا فشلت حماس في الامتثال للاتفاق، "ستنفجر الأوضاع بشكل كامل".

ads