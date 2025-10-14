تصفيات كأس العالم، منتخب البرتغال يتقدم 2-1 أمام المجر في الشوط الأول

تصفيات كأس العالم، انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب البرتغال أمام المجر، بتقدم البرتغال بهدفين لهدف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بالعاصمة البرتغالية لشبونة، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، المقرر إقامتها في كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

تقدم منتخب المجر بهدف أول في الدقيقة 9 عن أتيلا سالاي، ثم تعادل كريستيانو رونالدو للبرتغال في الدقيقة 22 من اللقاء، وفي الدقيقة 45 سجل كريستيانو الهدف الثاني.

أعلن روبرتو مارتينيز، المدير الفني لـ منتخب البرتغال، التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا لمواجهة المجر، مساء اليوم الثلاثاء،

ويستضيف ملعب «جوزيه ألفالادي» بالعاصمة لشبونة مواجهة المنتخبين، في لقاء مرتقب يسعى خلاله رفقاء النجم كريستيانو رونالدو لمواصلة نتائجهم الإيجابية في مشوار التصفيات.

منتخب المجر، فيتو

تشكيل منتخب البرتغال أمام المجر

وجاء تشكيل منتخب البرتغال على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: نيلسون سيميدو – روبين دياز – ريناتو فيجا – نونو مينديش

خط الوسط: روبين نيفيز – برونو فيرنانديز – فيتينيا

خط الهجوم: برناردو سيلفا – كريستيانو رونالدو – بيدرو نيتو

البرتغال يملك أفضلية تاريخية أمام المجر

ويملك البرتغال أفضلية في تاريخ المواجهات إذا التقي برازيل أوروبا مع المجر في عدد 15 مباراة بجميع البطولات وحقق البرتغال الفوز في 11 مباراة وحسم التعادل 4 مواجهات دون خسارة.

وأحرز البرتغال 36 هدفا فيما استقبل مرماهم 12 هدفا، ويعد كريستيانو رونالدو هداف مباريات البرتغال أمام المجر بـ 7 أهداف.

البرتغال يتصدر المجموعة السادسة

وقبل المباراة يتصدر منتخب البرتغال ترتيب المجموعة السادسة في التصفيات، برصيد 7 نقاط، فيما يحل منتخب المجر في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، بعدما خاض كل منهما ثلاث مواجهات.

