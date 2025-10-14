وكالة الممثل لي دونج ووك تهدد بإجراءات قانونية ضد الانتهاكات المستمرة للخصوصية

أصدرت وكالة KINGKONG by STARSHIP، المسؤولة عن أعمل الممثل الكوري الشهير لي دونج ووك، بيانا رسميا اليوم الثلاثاء، تحذر فيه من اتخاذ إجراءات قانونية مشددة ضد أي شكل من أشكال التعدي على خصوصية الفنان المستمرة.

ويأتي هذا التحذير، بحسب الوكالة، استجابة لحالات متكررة من انتهاك الخصوصية، شملت زيارة الأفراد لجداول أعمال الفنان غير الرسمية أو أماكن إقامته أو مساحاته الخاصة دون إذن، ومحاولة التواصل معه، أو ترك رسائل غير لائقة.

وأكدت الوكالة في بيانها أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد جميع أشكال التعدي على الخصوصية، والتي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، زيارة منزل الممثل، دخول الأماكن الخاصة، تتبع الجداول غير الرسمية، وتسريب المعلومات الشخصية.

كما أوضحت الوكالة أن الحصول على معلومات الطيران بوسائل غير مشروعة أو حجز نفس الرحلة للتقرب من لي دونج ووك خلال جداوله الخارجية أو رحلاته الشخصية سيعد أيضا انتهاكا للخصوصية وسيخضع للرد القانوني.

وناشدت KINGKONG by STARSHIP الجمهور بضرورة التعاون والتفهم، مذكرة الجميع بأن مثل هذه الأفعال تعد انتهاكات واضحة للقانون، بهدف حماية سلامة وحقوق الفنان.

واختتمت الوكالة بيانها بالتعبير عن امتنانها للمعجبين الذين يدعمون لي دونج ووك بـ "المودة الحقيقية"، مؤكدة أنها ستواصل بذل قصارى جهدها لحماية فنانها في المستقبل.

