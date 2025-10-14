الأربعاء 15 أكتوبر 2025
انقلاب ميني باص في ترعة بالدقهلية

انقلاب ميني باص في
انقلاب ميني باص في ترعة، فيتو

لقيت فتاة مصرعها ووقع عدد كبير من المصابين في حادث انقلاب ميني باص في ترعة علي طريق ميت سويد ديرب الخضر مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا يفيد بانقلاب ميني باص في ترعة بنطاق مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية وقوع ضحايا ومصابين 
 

علي الفور انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف  وجري نقل الضحايا والمصابين وبالفحص تبين مصرع روضه رمضان علي احمد علي نور 27 سنه وصلت جثه هامدة، كما أصيب  عدد كبير من الأشخاص.

تم نقل المصابين لمستشفي دكرنس لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات 

