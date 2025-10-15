الأربعاء 15 أكتوبر 2025
المنتخبات الإفريقية المتأهلة لملحق المونديال ومواعيد المواجهات

منتخب نيجيريا، فيتو

تحددت بشكل رسمي المنتخبات الإفريقية الأربعة التي تأهلت إلى الملحق المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وسيقام الملحق الإفريقي المؤهل لكأس العالم 2026، خلال شهر نوفمبر المقبل في المغرب، بنظام مباراتي نصف نهائي ومباراة نهائية الفائز بها يصعد للملحق العالمي الفاصل الصعود للمونديال.

 

المنتخبات الإفريقية المتأهلة للملحق المؤهل لكأس العالم 

الكاميرون ونيجيريا والكونغو الديمقراطية والجابون.

وستكون مواعيد مباريات الملحق الإفريقي يوم 13 نوفمبر بالمغرب، بين نيجيريا ضد الجابون، الكاميرون ضد الكونغو الديمقراطية.

ويوم 16 نوفمبر، يلتقي الفائز من المباراة الأولى ضد الفائز من الثانية، والفائز في النهائي يتأهل الي الملحق العالمي المقرر له في شهر مارس 2026.

 

المنتخبات الإفريقية المتأهلة لكأس العالم 2026 مباشرة 

مصر والجزائر والمغرب وتونس وجنوب إفريقيا والرأس الأخضر وغانا.

 

فوز جنوب إفريقيا على رواندا والتأهل لكأس العالم

تأهل منتخب جنوب إفريقيا رسميا لنهائيات كأس العالم 2026 بعد الفوز على منتخب رواندا بثلاثة أهداف نظيفة في ختام تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال.

سجل أهداف جنوب إفريقيا كل من تالانت مباتا (5) واوسوين ابوليس (26) وإيفيدينس ماكجوبا (72).

وحسم منتخب البافانا الصعود بعدما تصدر المجموعة الثالثة برصيد 18 نقطة بفارق نقطة واحدة عن منتخب نيجيريا.

