نتنياهو يمثل أمام المحكمة غدا في تهم الفساد

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمثل غدا أمام المحكمة في تهم الفساد.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج: ربما حان الوقت لتعفو عن نتنياهو في قضاياه القانونية، هو رجل جيد وأنا أُحبه.

وقبل وقت سابق قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال كلمته أمام الكنيست، إن كوشنر سيتولى مهمة استكمال توسيع اتفاقيات السلام "أبراهام" في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستعزز الاستقرار والتعاون بين الدول العربية وإسرائيل.

وأضاف ترامب أن أمن إسرائيل لن يعود مهددًا بأي شكل من الأشكال بعد نزع سلاح حركة حماس، مؤكدًا أن هذا الإجراء يشكل ضمانة لاستقرار الدولة العبرية على المدى الطويل.

وتابع الرئيس الأمريكي قائلًا إن الولايات المتحدة نفذت وعدها التاريخي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، مؤكدًا أن هذا القرار جاء في إطار دعم السلام والأمن الإقليمي.

