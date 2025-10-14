الأربعاء 15 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مسؤول إسرائيلي: لا يزال هناك احتمال أن تعيد حماس جثث الرهائن اليوم

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلًا عن مسؤول إسرائيلي كبير أن حركة حماس تبذل جهودًا أكبر خلال الساعات الأخيرة لإعادة جثث الرهائن الإسرائيليين الذين قضوا في غزة، في خطوة تُفسَّر على أنها محاولة لتجنب تصعيد جديد أو تجميد الاتفاق القائم.

موقف إسرائيلي بشأن إعادة جثامين الرهائن

وبحسب التقرير، أوضحت إسرائيل عبر الوسطاء الدوليين أن إعادة الجثامين تُعدّ بندًا أساسيًا في اتفاق غزة، وأن أي تأخير في تنفيذ هذا البند يؤثر مباشرة على مسار التفاهمات الإنسانية بين الجانبين.

وأكد أكسيوس نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير، قوله بأنه لا يزال هناك احتمال أن تعيد حمـ.ـاس اليوم جثث الرهائن.


 وساطات مستمرة للتهدئة بين حماس وإسرائيل

تأتي هذه التطورات بينما تكثّف مصر وقطر والولايات المتحدة جهودها الدبلوماسية لتثبيت الهدوء ومنع انهيار الاتفاق، في ظل مؤشرات على استعداد حماس لتقديم خطوات عملية خلال الساعات المقبلة.

ويرى مراقبون أن اللهجة الإسرائيلية الأخيرة تميل إلى الحذر الإيجابي، إذ تُبقي الباب مفتوحًا أمام استكمال تنفيذ الاتفاق، مع التمسك بملف الجثامين كورقة اختبار لجدية حماس في الالتزام الكامل ببنوده.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أكسيوس مسؤول إسرائيل حماس جثث الرهائن اتفاق غزة غزة

مواد متعلقة

مسئول إسرائيلي: عدم إعادة جثامين الرهائن يؤدي إلى إفشال اتفاق غزة

لاقتراب إعادة إعمار غزة، مستشار باليونسيف يكشف طرق الاستفادة من 50 مليون طن ركام

جيش الاحتلال يبرر إطلاقه النار رغم سريان الهدنة في قطاع غزة

ترامب يشيد بقمة شرم الشيخ: التوصل لاتفاق بشأن غزة جاء في وقت مناسب

الأكثر قراءة

قبل ساعات من أولى جلسات محاكمتها، اعتراف مثير للراقصة ليندا عن فيديوهات الحفلات الخاصة

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين بانخفاض كبير وارتفاع 4 أصناف منها المكرونة

ارتدوا الجواكت، تحذير شديد من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

سأتصل بإنفانتينو وهينفذ، ترامب يعتزم نقل مباريات كأس العالم من مدينة مكتظة بالسكان

سعر الفاكهة اليوم، الرمان على خطى المانجو وانخفاض مفاجئ في العنب

ثمن سيارة فارهة، حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل في مصر (صور)

خروج عربات قطار قادم من القاهرة عن القضبان بمحطة سوهاج ومصادر تكشف التفاصيل

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية الإثنين

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات السعودية ضد العراق في جميع البطولات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads