الأربعاء 15 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

يتصدرها أحمد عبد الجواد، رسميا أسماء مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات بمحافظات شرق الدلتا

تلقت رسميا اليوم الهيئة الوطنية للانتخابات، طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، من القائمة الوطنية من أجل مصر على قطاع شرق الدلتا، والذي يشمل محافظات (الشرقية  دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.
 

وجاءت الأسماء على النحو التالي:

محافظة الشرقية 
النائب أحمد عبد الجواد"مستقبل وطن" 
النائب خالد عبد المولى" مستقبل وطن"
حمودة محمد حمودة يحيى "مستقبل وطن"
أحمد علاء الدين أبو العلا"مستقبل وطن"
  هناء أنيس رزق الله " مستقبل وطن"
سهير عوض عطية" مستقبل وطن" 
هند حازم طه" مستقبل وطن"
رشا حسني عبد الرحمن "مستقبل وطن"
أشرف سعد راغب سليمان "حماة الوطن"
سامي عبد العزيز نصر الله "حماة الوطن"
سامية محمود الحديدي "حماة وطن"
ماريز إسكندر إبراهيم"حماة الوطن"
  أحمد فؤاد أباظة" الجبهة الوطنية" 
محمد علي يوسف مرسي "الجبهة الوطنية"
إيمان محمد أحمد" الجبهة الوطنية"
دينا وهدان أحمد البعلي" الجبهة الوطنية 
عاطف محمد المغاوري " التجمع"
محمد مجدي سعد مرشد" المؤتمر"
نجوى الألفي "الشعب الجمهورى"
منى السيد مصطفى" المؤتمر" 
أسماء سعد سليم "الوفد"
محافظة دمياط
نادر أحمد الداجن "مستقبل وطن" 
مروة عبد الفتاح عبده" مستقبل وطن 
عبير فتح الله فتحى "حماة الوطن" 
إيمان الألفى " الجبهة الوطنية
محمد مجدى فريد" الإصلاح والتنمية
بورسعيد 
محمد عبدة اللمعى" مستقبل وطن" 
مروة السيد عربى" مستقل"
الإسماعيلية
  سليمان وهدان " الجبهة الوطنية" 
مارى جمال زكى" مستقبل وطن" 
ريهام أبو ضيف" حماة الوطن" 
السويس 
سيد عبد الحميد مصطفى" مستقبل وطن" 
جلال مازن جلال "حماة الوطن"
جنوب سيناء
  مجدى بيومى" مستقبل وطن" 
قضية سالم عبيد " الجبهة الوطنية".
شمال سيناء 
سعيد حسين سليمان " مستقبل وطن"
إبراهيم محمد إبراهيم حماة الوطن 
على حسين عمر الجبهة الوطنية
وفاطمة عباس"الجبهة الوطنية"
إيمان على عبد الرحمن حماة الوطن

