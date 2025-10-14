رويترز: إسرائيل لن تسمح إلا بدخول 300 شاحنة مساعدات لغزة

أفادت وكالة رويترز في تقرير لها اليوم الثلاثاء بأن إسرائيل أبلغت الأمم المتحدة أنها لن تسمح إلا بدخول 300 شاحنة مساعدات إلى غزة بدءا من الأربعاء.



إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة أنها لن تسمح إلا بدخول 300 شاحنة

وأكدت وكالة رويترز، أن إسرائيل أبلغت الأمم المتحدة أنها لن تسمح بدخول وقود وغاز إلى غزة إلا لاحتياجات البنية التحتية الإنسانية.

و ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء: أن القيادة السياسية للاحتلال قررت عدم فتح معبر رفح غدا، وذلك ردا على عدم تسليم حماس بقية جثامين المخطوفين.

القناة 13 الإسرائيلية: القيادة السياسية تقرر تقليص المساعدات لغزة

وأضافت القناة الإسرائيلية في تقريرها، أن القيادة السياسية قررت تقليص المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل كبير.

وأكدت القناة العبرية، أن نتنياهو تبنى توصيات الأجهزة الأمنية بشأن تقليص المساعدات وعدم فتح معبر رفح.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الصليب الأحمر، مشاركته في عملية الإفراج عن 172 رهينة إسرائيلية و3473 أسيرا فلسطينيا منذ أكتوبر 2023، مضيفا: “نحن بحاجة إلى إيصال المساعدات إلى سكان قطاع غزة وليس ذهابهم لتلقى المساعدات كما كان في الأشهر الماضية”.

