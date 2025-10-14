أردوغان: نأمل أن يكون إعلان اتفاق غزة حجر الزاوية في إرساء سلام دائم

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في أن يشكل الإعلان الرباعي الذي وقّعته بلاده مع الولايات المتحدة ومصر وقطر، منطلقًا لترسيخ سلام دائم واستقرار شامل في المنطقة.

دعوة إلى التكاتف لا المواجهة

وقال أردوغان في تصريحات مساء اليوم:"أتمنى أن يكون الإعلان الذي وقّعناه حجر الزاوية في إرساء سلام دائم، يفتح صفحة جديدة من التعاون، ويمنح شعوب المنطقة مستقبلًا أكثر استقرارًا وعدلًا."

إعلان اتفاق غزة

الإعلان الرباعي جاء في إطار جهود دبلوماسية مشتركة بين الدول الأربع لاحتواء التوتر في الشرق الأوسط، ودعم التهدئة في غزة وفتح آفاق عملية سياسية جديدة تضع حدًّا لدورات الصراع المتكررة.

قراءة في الموقف التركي

يرى مراقبون أن تصريحات أردوغان تعكس حرص أنقرة على استعادة دورها كوسيط إقليمي فاعل، في ظل توافقها المتزايد مع القاهرة والدوحة وواشنطن حول ضرورة تحويل التهدئة الحالية إلى سلام مستدام.

