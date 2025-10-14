الأربعاء 15 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أردوغان: نأمل أن يكون إعلان اتفاق غزة حجر الزاوية في إرساء سلام دائم

أردوغان، فيتو
أردوغان، فيتو

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في أن يشكل الإعلان الرباعي الذي وقّعته بلاده مع الولايات المتحدة ومصر وقطر، منطلقًا لترسيخ سلام دائم واستقرار شامل في المنطقة.

دعوة إلى التكاتف لا المواجهة

وقال أردوغان في تصريحات مساء اليوم:"أتمنى أن يكون الإعلان الذي وقّعناه حجر الزاوية في إرساء سلام دائم، يفتح صفحة جديدة من التعاون، ويمنح شعوب المنطقة مستقبلًا أكثر استقرارًا وعدلًا."

إعلان اتفاق غزة

الإعلان الرباعي جاء في إطار جهود دبلوماسية مشتركة بين الدول الأربع لاحتواء التوتر في الشرق الأوسط، ودعم التهدئة في غزة وفتح آفاق عملية سياسية جديدة تضع حدًّا لدورات الصراع المتكررة.

قراءة في الموقف التركي

يرى مراقبون أن تصريحات أردوغان تعكس حرص أنقرة على استعادة دورها كوسيط إقليمي فاعل، في ظل توافقها المتزايد مع القاهرة والدوحة وواشنطن حول ضرورة تحويل التهدئة الحالية إلى سلام مستدام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أردوغان الرئيس التركي الولايات المتحدة مصر قطر

مواد متعلقة

مسئول إسرائيلي: عدم إعادة جثامين الرهائن يؤدي إلى إفشال اتفاق غزة

الثمن سيكون باهظا، أردوغان يحذر إسرائيل بعد توقيع اتفاق السلام بشرم الشيخ

أردوغان: سأزور غزة قريبا دعما للسلام العادل

الأكثر قراءة

قبل ساعات من أولى جلسات محاكمتها، اعتراف مثير للراقصة ليندا عن فيديوهات الحفلات الخاصة

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين بانخفاض كبير وارتفاع 4 أصناف منها المكرونة

ارتدوا الجواكت، تحذير شديد من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

سعر الفاكهة اليوم، الرمان على خطى المانجو وانخفاض مفاجئ في العنب

سأتصل بإنفانتينو وهينفذ، ترامب يعتزم نقل مباريات كأس العالم من مدينة مكتظة بالسكان

ثمن سيارة فارهة، حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل في مصر (صور)

لماذا تتسارع الشيخوخة بشكل مفاجئ في سن الـ44؟ وهل حقنة إيناس الدغيدي هي الحل؟

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية الإثنين

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات السعودية ضد العراق في جميع البطولات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads