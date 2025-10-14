أبرزها الكلاسيكو، ليفاندوفسكي يغيب عن برشلونة في 6 مباريات بسبب الإصابة

تلقى نادي فريق برشلونة الإسباني، صدمة جديدة بشان فترة غياب البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق، بعد إصابته مع منتخب بلاده، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وأعلن برشلونة في بيان رسمي اليوم، إصابة روبرت ليفاندوفسكي بتمزق عضلي في العضلة ذات الرأسين الفخذية (الفخذ الأيسر) وستعتمد مدة تعافيه على حجم تطور الإصابة.

فيما ذكرت تقارير صحفية، أن مدة غياب ليفاندوفسكي تتراوح بين أربعة إلى ستة أسابيع، مما يعني غيابه عن مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد يوم 26 أكتوبر الجاري، كما سيغيب عن العديد من المباريات التي سيخوضها برشلونة في الفترة المقبلة، بداية من مباراة جيرونا يوم السبت المقبل في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، ثم أولمبياكوس يوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا وصدام الكلاسيكو في قمة منافسات الجولة العاشرة من الليجا.

وبعد ذلك، سيغيب ليفاندوفسكي عن مباراة إلتشي في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني، يوم 2 نوفمبر المقبل، وكلوب بروج في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا يوم 5 وسيلتا فيجو يوم 10 في الجولة الثانية عشر من الدوري.

فحوصات أولمو تطمئن برشلونة قبل الكلاسيكو

فيما تلقي نادي برشلونة، نبأ سار، بعد أن خضع لاعبه داني أولمو، لفحوصات طبية جديدة، أكدت أن إصابته ليست خطيرة، كما كان يُخشى في البداية.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فقد أوضح البارسا في بيان رسمي، أن أولمو يعاني من "إصابة عضلية في عضلة الساق السوليوس اليسرى، دون تأثير على الأنسجة الضامة"، مضيفًا أن "مدة التعافي ستعتمد على تطور حالته خلال الأيام المقبلة".

وكان لاعب الوسط الإسباني شعر بآلام في عضلة الساق اليسرى أثناء تدريبات المنتخب في مدينة لاس روزاس، الخميس الماضي، وتفاقمت حالته في اليوم التالي، مما دفعه إلى مغادرة معسكر "لا روخا" والعودة إلى برشلونة للخضوع لفحوصات إضافية تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي.

وجاءت الفحوصات التي أجراها أولمو، اليوم الإثنين في المدينة الرياضية خوان جامبر، مطمئنة، إذ استبعدت وجود تمزق عضلي، مما يعني أن اللاعب لن يغيب لفترة طويلة عن الملاعب، الأمر الذي استقبله كل من النادي واللاعب بارتياح كبير، خاصة وأن التمزق كان سيعني غيابه لعدة أسابيع.

رغم الأخبار الإيجابية، يسود الحذر داخل الجهاز الفني بقيادة هانز فليك، إذ يفصل برشلونة نحو 13 يوما فقط عن الكلاسيكو المنتظر أمام ريال مدريد يوم الأحد 26 أكتوبر الجاري، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ورغم أن التشخيص يمنح الأمل في إمكانية لحاق اللاعب بالمباراة، فإن النادي لن يخاطر بمشاركته ما لم يكن جاهزًا تمامًا من الناحية البدنية، على أن تحدد الأيام المقبلة، مدى تطور حالته وفرص مشاركته في المواجهة الكبرى أمام الغريم التقليدي.

