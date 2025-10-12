كادت أن تتحول لكارثة، حادث مرعب لطائرة منتخب نيجيريا في الهواء قبل مواجهة بنين (صور)

نجا منتخب نيجيريا لكرة القدم من كارثة محققة بعد تعرض طائرته لحادث مرعب في الهواء أدى إلى هبوط الطائرة اضطراريًا والعودة إلى مطار العاصمة الأنجولية لواندا.

وعاشت بعثة النسور الخضر لحظات من الرعب بعد تشقق الزجاج الأمامي للطائرة بعد 25 دقيقة من الإقلاع من جنوب أفريقيا التي استضافت لقاء نيجيريا ضد ليسوتو.



وحقق منتخب نيجيريا الفوز على مضيفه ليسوتو بهدفين مقابل هدف مساء الجمعة الماضي في الجولة التاسعة للمجموعة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.



وتعامل الطيار مع الموقف سريعًا وأعاد الطائرة إلى مطار لواندا وتم إجلاء جميع الركاب من أفراد البعثة دون إصابات.



وأعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم في بيان رسمي أنه يعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على تأمين طائرة بديلة لنقل البعثة من لواندا إلى نيجيريا للحاق بمباراة بنين.

ويتصدر منتخب بنين ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 17 نقطة بينما يحتل منتخب نيجيريا المركز الثالث برصيد 14 نقطة بينما يحتل منتخب جنوب أفريقيا المركز الثاني برصيد 15 نقطة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.