هالاند يتفوق على ميسي ورونالدو ومبابي

قدم إيرلينج هالاند، نجم منتخب النرويج ومانشستر سيتي، أداءً مثاليًا ضد الكيان الصهيوني، ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، في المباراة التي شهدت فوز النرويج (5-0) مساء السبت.

وأهدر هالاند ركلة جزاء مرتين بعد إعادتها، قبل أن يتألق ويسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في المباراة.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد رفع هالاند رصيده من الأهداف مع النرويج إلى 51، ليصبح أسرع لاعب في التاريخ يصل إلى 50 هدفًا مع منتخبه، بعدما حقق ذلك في 46 مباراة فقط.

وتفوق هالاند على نجوم كبار مثل هاري كين (71 مباراة)، ونيمار دا سيلفا (74 مباراة)، وكيليان مبابي (90 مباراة)، وروبرت ليفاندوفسكي (90 مباراة)، وليونيل ميسي (107 مباريات)، وكريستيانو رونالدو (114 مباراة).

وأحرز هالاند هذا الموسم 21 هدفًا، في 12 مباراة رفقة مانشستر سيتي ومنتخب النرويج، كما تمكن من التسجيل في آخر عشر مباريات متتالية.

وسجل النجم النرويجي ثمانية أهداف، في آخر مباراتين فقط مع منتخب بلاده، بواقع "هاتريك" ضد الكيان الصهيوني و"ميجا هاتريك" ضد مولدوفا، وكلتاهما ضمن تصفيات كأس العالم.

إيرلينج هالاند منتخب النرويج الكيان الصهيونى هالاند هاري كين مبابي ميسي كريستيانو رونالدو

الجريدة الرسمية