منتخب الإمارات يتصدر ترتيب المجموعة الأولى لملحق آسيا المؤهل للمونديال

تصدر منتخب الإمارات قمة المجموعة الأولى لتصفيات المرحلة الرابعة من قارة آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم بعد فوزه أمام نظيره عمان، بهدفين مقابل هدف بالجولة الثانية.



وفاز الإمارات أمام عمان 2-1 في الجولة الثانية من مواجهات المجموعة الأولى من المرحلة الرابعة والنهائية لـ تصفيات كأس العالم.

وتضم المجموعة الأولى من المرحلة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم، قطر والإمارات وعمان، بينما المجموعة الثانية، السعودية وإندونيسيا والعراق.



وبهذا الفوز، يحتل منتخب الإمارات، المركز الأول في ترتيب المجموعة الأولى لـ تصفيات كأس العالم برصيد 3 نقاط، بعد خوضه مباراة واحدة، وتتبقى له مواجهة حاسمة أمام قطر.

ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم بعد مباراة الإمارات ضد عمان

1- الإمارات - 3 نقاط (مباراة واحدة).

2- قطر - نقطة (مباراة واحدة)

3- عمان - نقطة (مباراتين).

ويتبقى مباراة واحدة في المجموعة الأولى، تجمع بين منتخبي قطر والإمارات، تقام يوم الثلاثاء المقبل 14 أكتوبر، لتحديد المتأهل بشكل رسمي بين قطر والإمارات.

ومن خلال المرحلة الرابعة التي تم تقسيمها إلى مجموعتين من 6 منتخبات، كل مجموعة تضم 3 منتخبات، سوف يتأهل المتصدر من كل المجموعة لاكتمال عدد المنتخبات من قارة آسيا.

وتقام مباريات المرحلة الرابعة بنظام الدوري من دور واحد، وتلعب مواجهات المجموعة الثانية في السعودية، بينما المجموعة الأولى ستلعب في قطر.

وكان 6 منتخبات حسمت التأهل بشكل رسمي إلى نهائيات كأس العالم، من المرحلة الثالثة وهم إيران وأوزبكستان وكوريا الجنوبية والأردن واليابان واستراليا.

