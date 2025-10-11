والد أشرف داري يكشف حقيقة رحيل اللاعب عن الأهلي في يناير

تحدث زهير داري والد اللاعب أشرف داري مدافع النادي الأهلي، عن حقيقة رحيل نجله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لعام 2026.

وقال زهير داري في تصريحات تليفزيونية: "لا صحة بشأن إمكانية رحيل نجلي عن صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وأضاف: "لم نطلب من الأهلي 150 مليون من أجل الموافقة على رحيل اللاعب عن الفريق سواء على سبيل البيع أو الإعارة أو فسخ التعاقد".

