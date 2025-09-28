الأحد 28 سبتمبر 2025
رياضة

جواب نهائي، الأهلي يعرض أشرف داري للبيع في يناير (خاص)

اشرف داري
اشرف داري

استقر مسئولو النادي الأهلي على عرض المغربي أشرف داري للبيع في يناير القادم بعد استمرار إصابات اللاعب ومع فشل الفريق في الاستفادة منه بسبب توالي الإصابات العضلية التي يعاني منها اللاعب. 

وقال مصدر داخل الأهلي إن داري سيتم تسويقه للاستغناء عنه في يناير من أجل إتاحة الفرصة لمهاجم أجنبي جديد في الميركاتو الشتوي. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة الزمالك المقرر لها غدا الإثنين. 

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري 

 ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء غد الإثنين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك 

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

الأهلي أشرف داري الأهلى والزمالك

