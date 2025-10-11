نائب رئيس اتحاد طنجة: نعتزم شكوى الزمالك للفيفا لهذا السبب

أكد عصام الطالبي، نائب رئيس نادي اتحاد طنجة المغربي والمتحدث الرسمي باسم النادي، أن إدارة ناديه قررت تصعيد أزمة مستحقات صفقة عبدالحميد معالي مع نادي الزمالك إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بعد تأخر القلعة البيضاء في سداد الدفعات المتفق عليها.

وقال الطالبي في تصريحات تليفزيونية إن العقد المبرم مع الزمالك كان واضحًا، وينص على تحويل القسط الأول من الصفقة خلال شهر أغسطس الماضي، والقسط الثاني في أكتوبر الجاري، إلا أن النادي المصري لم يلتزم بسداد أي من القسطين حتى الآن.

وأضاف: “أبلغنا مسئولي الزمالك بضرورة تسوية المستحقات، وأكدوا لنا أن هناك أزمة مالية داخل النادي وطلبوا مهلة عشرة أيام لحلها، إلا أننا لم نتلقَ أي جديد بعد انتهاء المهلة”.

وتابع الطالبي: “تواصلنا مؤخرًا مع رئيس نادي الزمالك بشكل مباشر لمحاولة التوصل إلى حل ودي، لكن دون جدوى، وهو ما دفعنا لاتخاذ قرار بالتصعيد لحماية حقوق النادي”.

واختتم نائب رئيس اتحاد طنجة تصريحاته قائلًا: “نحن مجبرون على اتخاذ هذه الخطوة من أجل مصلحة نادينا، وسنرسل شكوانا رسميًا إلى فيفا بداية الأسبوع المقبل بعد أن منحنا الزمالك الوقت الكافي لتسوية الأمر وديًا”

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.