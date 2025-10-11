الأحد 12 أكتوبر 2025
خالد جلال: يمكن تقييم تجربة فيريرا بعد انتهاء الدور الأول

فيريرا
فيريرا

أكد خالد جلال، نجم الزمالك السابق، أن جميع أبناء الزمالك يقفون مع النادي في كل ما يواجهه من تحديات.

قال جلال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" لقناة نادي الزمالك: "أي خسارة تؤثر على كل من ينتمي للزمالك ولا أحد من أبنائه يتمنى السوء للنادي، والانتقاد الفني لفيريرا أمر مشروع لكن بدون تجريح".

وأضاف: "جون إدوارد ناجح مع نادي الزمالك حتى الآن، وأتمنى الصبر على فريق الزمالك ونستطيع تقييم تجربة فيريرا بعد انتهاء الدور الأول".

الجريدة الرسمية