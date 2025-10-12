الأحد 12 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة، أبرزها مصر ضد غينيا بيساو

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الأحد، عدد من المباريات في تصفيات كأس العالم لقارة أفريقيا وقارة أوروبا وعلي رأسهم مباراة مصر ضد غينيا بيساو وكأس العالم للشباب.

 

كأس العالم للشباب تحت 20 عاما

المكسيك ضد الأرجنتين - 2 صباحًا - قناة بي إن سبورت hd2 

أمريكا ضد المغرب - 11 مساءً - قناة بي إن سبورت المفتوحة 

تصفيات كأس العالم - قارة أفريقيا 

زامبيا ضد النيجر - 4 مساءً - Shahid

تشاد ضد أفريقيا الوسطى - 7 مساءً  - Shahid

مصر ضد غينيا بيساو - 10 مساءً - قناة أون تايم سبورت

غانا ضد جزر القمر - 10 مساءً - Shahid

مالي ضد مدغشقر - 10 مساءً  - Shahid

جيبوتي ضد سيراليون - 10 مساءً - Shahid

بوركينا فاسو ضد إثيوبيا - 10 مساءً  - Shahid

 

تصفيات كأس العالم - قارة أوروبا

سان مارينو ضد قبرص - 4 مساءً - - قناة بي إن سبورت hd1

إسكتلندا ضد بيلاروسيا - 7 مساءً - - قناة بي إن سبورت hd2 

جزر فاروه ضد التشيك - 7 مساءً - - قناة بي إن سبورت hd3

هولندا ضد فنلندا - 7 مساءً - - قناة بي إن سبورت hd1

الدنمارك ضد اليونان - 9:45 مساءً - - قناة بي إن سبورت hd2    

ليتوانيا ضد بولندا - 9:45 مساءً - - قناة بي إن سبورت hd3

كرواتيا ضد جبل طارق - 9:45 مساءً - - قناة بي إن سبورت hd1

رومانيا ضد النمسا - 9:45 مساءً - - قناة بي إن سبورت hd4

 

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد 

ميكال ضد نادي الشرطة - 6 مساءً 

الأهلي ضد ريد ستار - 8 مساءً

 

مباريات ودية - منتخبات

منتخب مصر المشارك في كأس العرب ضد البحرين - 8 مساءً

          

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كاس العالم للشباب تصفيات كأس العالم مصر ضد غينيا بيساو كرة اليد

مواد متعلقة

منتخب مصر ينهي استعداداته لمواجهة غينيا بيساو في ختام تصفيات المونديال (صور)

منتخب مصر يعلن مشاركة نجومه المصابين باحتفالات التأهل للمونديال أمام غينيا بيساو

الأكثر قراءة

تفاصيل مصرع وإصابة 5 دبلوماسيين قطريين في حادث سير مروع بشرم الشيخ

تعرض الوفد القطري لحادث سير مروع قرب شرم الشيخ وأنباء عن وفيات

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة، أبرزها مصر ضد غينيا بيساو

بينهما نجل سيد عبد الحفيظ، أسامة نبيه يكشف سر استبعاد لاعبي الأهلي بمونديال الشباب

انخفض بشكل مفاجئ، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

مصرع 3 دبلوماسيين قطريين وإصابة اثنين آخرين في حادث سير بمدينة شرم الشيخ

ترتيب المجموعة الثانية بملحق تصفيات كأس العالم وهذا ما يحتاجه العراق والسعودية للتأهل

رقم ضخم، السلطات الأمريكية تعلن عدد قتلى انفجار مصنع المتفجرات بولاية تينيسي

خدمات

المزيد

انخفض بشكل مفاجئ، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

أشياء تجنب وضعها في حقيبة السفر على متن الطائرة

بعد استقرار أمس، ارتفاع جديد في أسعار الطماطم اليوم الأحد بالأسواق

انخفاض طن السلفات 1450 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي فى أكتوبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 12 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 12 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 12 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية