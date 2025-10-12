مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة، أبرزها مصر ضد غينيا بيساو

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الأحد، عدد من المباريات في تصفيات كأس العالم لقارة أفريقيا وقارة أوروبا وعلي رأسهم مباراة مصر ضد غينيا بيساو وكأس العالم للشباب.

كأس العالم للشباب تحت 20 عاما

المكسيك ضد الأرجنتين - 2 صباحًا - قناة بي إن سبورت hd2

أمريكا ضد المغرب - 11 مساءً - قناة بي إن سبورت المفتوحة

تصفيات كأس العالم - قارة أفريقيا

زامبيا ضد النيجر - 4 مساءً - Shahid

تشاد ضد أفريقيا الوسطى - 7 مساءً - Shahid

مصر ضد غينيا بيساو - 10 مساءً - قناة أون تايم سبورت

غانا ضد جزر القمر - 10 مساءً - Shahid

مالي ضد مدغشقر - 10 مساءً - Shahid

جيبوتي ضد سيراليون - 10 مساءً - Shahid

بوركينا فاسو ضد إثيوبيا - 10 مساءً - Shahid

تصفيات كأس العالم - قارة أوروبا

سان مارينو ضد قبرص - 4 مساءً - - قناة بي إن سبورت hd1

إسكتلندا ضد بيلاروسيا - 7 مساءً - - قناة بي إن سبورت hd2

جزر فاروه ضد التشيك - 7 مساءً - - قناة بي إن سبورت hd3

هولندا ضد فنلندا - 7 مساءً - - قناة بي إن سبورت hd1

الدنمارك ضد اليونان - 9:45 مساءً - - قناة بي إن سبورت hd2

ليتوانيا ضد بولندا - 9:45 مساءً - - قناة بي إن سبورت hd3

كرواتيا ضد جبل طارق - 9:45 مساءً - - قناة بي إن سبورت hd1

رومانيا ضد النمسا - 9:45 مساءً - - قناة بي إن سبورت hd4

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

ميكال ضد نادي الشرطة - 6 مساءً

الأهلي ضد ريد ستار - 8 مساءً

مباريات ودية - منتخبات

منتخب مصر المشارك في كأس العرب ضد البحرين - 8 مساءً

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.