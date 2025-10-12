مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة، أبرزها مصر ضد غينيا بيساو
مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الأحد، عدد من المباريات في تصفيات كأس العالم لقارة أفريقيا وقارة أوروبا وعلي رأسهم مباراة مصر ضد غينيا بيساو وكأس العالم للشباب.
كأس العالم للشباب تحت 20 عاما
المكسيك ضد الأرجنتين - 2 صباحًا - قناة بي إن سبورت hd2
أمريكا ضد المغرب - 11 مساءً - قناة بي إن سبورت المفتوحة
تصفيات كأس العالم - قارة أفريقيا
زامبيا ضد النيجر - 4 مساءً - Shahid
تشاد ضد أفريقيا الوسطى - 7 مساءً - Shahid
مصر ضد غينيا بيساو - 10 مساءً - قناة أون تايم سبورت
غانا ضد جزر القمر - 10 مساءً - Shahid
مالي ضد مدغشقر - 10 مساءً - Shahid
جيبوتي ضد سيراليون - 10 مساءً - Shahid
بوركينا فاسو ضد إثيوبيا - 10 مساءً - Shahid
تصفيات كأس العالم - قارة أوروبا
سان مارينو ضد قبرص - 4 مساءً - - قناة بي إن سبورت hd1
إسكتلندا ضد بيلاروسيا - 7 مساءً - - قناة بي إن سبورت hd2
جزر فاروه ضد التشيك - 7 مساءً - - قناة بي إن سبورت hd3
هولندا ضد فنلندا - 7 مساءً - - قناة بي إن سبورت hd1
الدنمارك ضد اليونان - 9:45 مساءً - - قناة بي إن سبورت hd2
ليتوانيا ضد بولندا - 9:45 مساءً - - قناة بي إن سبورت hd3
كرواتيا ضد جبل طارق - 9:45 مساءً - - قناة بي إن سبورت hd1
رومانيا ضد النمسا - 9:45 مساءً - - قناة بي إن سبورت hd4
بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
ميكال ضد نادي الشرطة - 6 مساءً
الأهلي ضد ريد ستار - 8 مساءً
مباريات ودية - منتخبات
منتخب مصر المشارك في كأس العرب ضد البحرين - 8 مساءً
