حماس: تسليم الأسرى الأحياء الإثنين.. وتأجيل تسليم الجثامين لأسباب لوجستية

أكد حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس دائرة العلاقات الوطنية، أن الحركة ملتزمة بالجدول الزمني المتفق عليه لتسليم الأسرى الأحياء يوم الاثنين المقبل، مشيرًا إلى أن العملية ستتم بإشراف لجان فنية مشتركة من جانب حماس والوسطاء، وعلى رأسهم الجانب المصري.

صفقة تبادل الأسرى بين حماس وجيش الاحتلال

وأوضح بدران، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" في برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة قناة النهار، أن الأسرى الذين ستجري عملية تبادلهم هم جنود من جيش الاحتلال، في مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين أمضوا سنوات طويلة داخل سجون الاحتلال.

موقف حركة حماس من تسليم جثامين الاحتلال الإسرائيلي

وحول ملف الجثامين، أوضح بدران أن تسليمها دفعة واحدة غير ممكن في الوقت الحالي، نظرًا لـ أسباب لوجستية وميدانية تتعلق بحجم الدمار الواسع الناتج عن القصف الإسرائيلي.

وقال:"هناك تفهم من جميع الأطراف أن تسليم الجثامين ليس سهلًا في هذه المرحلة، لأن بعض المناطق التي توجد بها الجثث تحتاج إلى أدوات لرفع الأنقاض، وهذا ما تم شرحه بوضوح خلال مباحثات شرم الشيخ، والكل يدرك صعوبة الموقف ميدانيًا".

وأضاف أن الجهود مستمرة بالتعاون مع الوسطاء لضمان تنفيذ الاتفاق في مراحله كافة، بما يضمن احترام البنود الإنسانية والالتزامات المتبادلة.

