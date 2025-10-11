السيادة السوداني: وفد مصري يشارك في إعادة تأهيل جسور الخرطوم المتضررة من الحرب

أكد الفريق إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة السوداني الانتقالي، أن مصر أرسلت فريقًا فنيًا متخصصًا إلى الخرطوم لمعاينة الجسور المتضررة جراء الحرب، تمهيدًا لبدء أعمال الصيانة وإعادة التأهيل.



وأوضح أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، موجّهًا الشكر للحكومة والشعب المصري على دعمهم المستمر واستضافتهم لآلاف السودانيين منذ اندلاع الأزمة.

فحص الجسور وتحديد أولويات الصيانة

وأضاف الفريق جابر، في لقاء خاص على قناة القاهرة الإخبارية مع مراسلها محمد إبراهيم، أن الوفد الفني المصري باشر مهامه فور وصوله، حيث ركّزت المعاينات على كوبري شمبات وكوبري الحلفايا اللذين تضررا جزئيًا نتيجة العمليات العسكرية.



وأشار إلى أن الجزء الجنوبي من كوبري الحلفايا تأثر بشكل أكبر، لافتًا إلى أن إحدى الشركات المصرية المصممة للجسرين ما زالت تحتفظ بالمستندات الأصلية، مما سهّل إعداد الدراسات الفنية اللازمة بشكل عاجل.

وأوضح أن العمل جارٍ لإعادة الجزء الشمالي من كوبري شمبات إلى الخدمة خلال 45 يومًا، بعد أن تم مؤقتًا تقليل الحمولة المسموح بها إلى 10 أطنان، على أن تُرفع إلى 30 طنًا عقب انتهاء الصيانة.

كما بيّن أن هناك دراسات تصميمية جديدة تُجرى لمناطق أخرى متضررة بمشاركة فرق هندسية سودانية تمهيدًا لطرح عطاءات التنفيذ واستعادة الجسور إلى حالتها الطبيعية.

المحور الأمني: استعادة الاستقرار وتهيئة العودة

وكشف عضو مجلس السيادة السوداني عن تفاصيل خطة إعادة تأهيل العاصمة الخرطوم، موضحًا أنها تسير وفق مسارين رئيسيين، أولها المحور الأمني الذي يهدف إلى تهيئة البيئة لعودة المواطنين.

وتتضمن الخطة إعادة فتح أقسام الشرطة والنيابات، ونشر الارتكازات الأمنية، وتأمين المعابر والطرق الحيوية، وضبط الوجود الأجنبي، إضافة إلى معالجة مظاهر التفلت الأمني.



وأكد أن هذه الإجراءات أسفرت عن تحسن ملموس في الأوضاع الأمنية، مشيرًا إلى أن جميع القوات المقاتلة من مختلف التشكيلات العسكرية جرى إخراجها من الولاية دعمًا للاستقرار داخل العاصمة.

المحور الخدمي: إعادة الحياة إلى المرافق الحيوية

أما المحور الثاني فيركز على إعادة الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصحة والتعليم، إضافة إلى تشغيل مطار الخرطوم الدولي وتفعيل عمل المؤسسات الخدمية.



وأشار إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بـ تهيئة الظروف لعودة النازحين الذين غادروا العاصمة خلال الحرب، مؤكدًا أن عودة المواطنين تتسارع بشكل ملحوظ.



ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، فقد عاد أكثر من مليونين ونصف المليون مواطن إلى الخرطوم خلال الأسابيع الأخيرة، مع عودة مظاهر الحياة تدريجيًا في الشوارع والمناطق السكنية والمصانع والمؤسسات الحكومية.

الخرطوم تستعيد عافيتها

وختم الفريق إبراهيم جابر حديثه بالتأكيد على أن الحكومة ماضية في استكمال خطتها لإعادة تأهيل العاصمة بما يضمن حياة كريمة وآمنة لكل سكانها، معتبرًا أن ما تحقق حتى الآن دليل على صمود الخرطوم وإصرار أهلها على استعادة عافيتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.