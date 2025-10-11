هل يمكن للناخب تصحيح خطأ في بياناته إلكترونيا ؟ الوطنية للانتخابات ترد

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لأي ناخب تصحيح أي خطأ في بياناته المسجلة بقاعدة بيانات الناخبين، سواء كان التصحيح عبر الموقع الرسمي للهيئة أو من خلال تقديم طلب يدوي مرفق بصورة من بطاقة الرقم القومي.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على ضمان دقة وسلامة بيانات الناخبين وتحقيق الشفافية في العملية الانتخابية، بما يضمن لكل مواطن ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب دون أي عوائق.

وشددت الهيئة على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في قاعدة بيانات الناخبين بعد صدور قرار دعوة الناخبين إلى الانتخابات أو الاستفتاء، باستثناء الحالات التي تتعلق بتنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ أو حذف أسماء المتوفين من السجلات.

الهيئة الوطنية للانتخابات تدعو الناخبين للإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس النواب

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد قررت دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس النواب.



وبدأت المحاكم الابتدائية تلقي طلبات الترشح اعتبارًا من الأربعاء الماضي وحتى 15 أكتوبر، وذلك يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، على أن يُغلق باب تلقّي الطلبات في اليوم الأخير في تمام الساعة الثانية ظهرًا.



وأكدت الهيئة التزامها الكامل بضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، مشيرة إلى أنها ستكثف حملات التوعية للناخبين عبر الموقع الرسمي للهيئة ووسائل الإعلام المختلفة لتوضيح حقوقهم وواجباتهم الانتخابية.



كما شددت على تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، مع التأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن انتخابات مجلس النواب ستجري تحت إشراف قضائي كامل وبمتابعة من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، بما يعكس حرص الدولة على صون الإرادة الشعبية وتعزيز الثقة في العملية الديمقراطية.

