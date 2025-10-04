بدء تلقي طلبات الترشح في انتخابات النواب 8 أكتوبر

قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة قررت دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس النواب.

وأشار إلى أنه سيتم تلقي طلبات الترشح اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر وذلك يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، على أن يُغلق باب تلقّي الطلبات في اليوم الأخير في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

وأكدت الهيئة التزامها الكامل بضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، مشيرة إلى أنها ستكثف حملات التوعية للناخبين عبر الموقع الرسمي للهيئة ووسائل الإعلام المختلفة لتوضيح حقوقهم وواجباتهم الانتخابية.

كما شددت على تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، مع التأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن انتخابات مجلس النواب ستجري تحت إشراف قضائي كامل وبمتابعة من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، بما يعكس حرص الدولة على صون الإرادة الشعبية وتعزيز الثقة في العملية الديمقراطية.

وتعد انتخابات مجلس النواب المقبلة محطة مهمة في استكمال مؤسسات الدولة التشريعية، بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشيوخ الشهر الماضي، حيث يلعب المجلس دورًا محوريًا في التشريع والرقابة على أعمال الحكومة، بما يسهم في دعم مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي.

